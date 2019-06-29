«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы

Новости Беларуси. Обширная культурная программа 29 июня у стен минской Ратуши. По историческим улочкам разливается музыка, работает арт-территория, город мастеров и еще десятки развлекательных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Галина Буро отправилась на культурный променад. От современного битла до классики. У Ратуши вышагивают офицеры императорской армии, а их гости танцуют контрдансы XIX века. «Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр

Музыкальный Бродвей в Верхнем городе и культурный променад – это уже изюминка Минска, от которой в восторге и жители, и гости столицы. Чтобы отдых оставил приятное послевкусие, от пищи духовной до кулинарной дегустации, в одном конце завлекают гостей необычными белорусскими деликатесами...

Васильковое мороженое, подходите! ... в другом, по законам рыночных отношений, пытаются переманить покупателя юмором.

Галина Буро, СТВ:

Слава минского Верхнего города дошла и до Гродно. Собственно, я как раз приехала из этого города на Немане. И очень здорово окунуться в эту атмосферу истории, музыки и творчества. Тем более, в дни проведения II Европейских игр сюда приходят сотни туристов.

Оскар Миливэк, турист (Польша):

Здесь очень красиво. Минск – замечательный город! Если честно, один из самых чистых, что я когда-либо видел. Я считаю, что люди здесь очень счастливые. Чувствуется, что это хорошая страна.

Верхний город в эпицентре внимания иностранцев. Разговоры на английском, польском, немецком, российские флажки и даже шотландские килты. А рядом работают блогеры из Варшавы Петр Сковронский и Каролина Ротневская. Для своего канала в интернете набирают контент с белорусским колоритом.