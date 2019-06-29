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«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы

29 июня 2019 16:58
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Новости Беларуси. Обширная культурная программа 29 июня у стен минской Ратуши. По историческим улочкам разливается музыка, работает арт-территория, город мастеров и еще десятки развлекательных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Галина Буро отправилась на культурный променад.

От современного битла до классики. У Ратуши вышагивают офицеры императорской армии, а их гости танцуют контрдансы XIX века.

«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы-1

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы-3

Музыкальный Бродвей в Верхнем городе и культурный променад – это уже изюминка Минска, от которой в восторге и жители, и гости столицы.

Чтобы отдых оставил приятное послевкусие, от пищи духовной до кулинарной дегустации, в одном конце завлекают гостей необычными белорусскими деликатесами...

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы-6

Васильковое мороженое, подходите!

... в другом, по законам рыночных отношений, пытаются переманить покупателя юмором.

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы-9

Галина Буро, СТВ:
Слава минского Верхнего города дошла и до Гродно. Собственно, я как раз приехала из этого города на Немане. И очень здорово окунуться в эту атмосферу истории, музыки и творчества. Тем более, в дни проведения II Европейских игр сюда приходят сотни туристов.

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы-12

Оскар Миливэк, турист (Польша):
Здесь очень красиво. Минск – замечательный город! Если честно, один из самых чистых, что я когда-либо видел. Я считаю, что люди здесь очень счастливые. Чувствуется, что это хорошая страна.

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы-15

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы-17

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы-19

Верхний город в эпицентре внимания иностранцев. Разговоры на английском, польском, немецком, российские флажки и даже шотландские килты.

А рядом работают блогеры из Варшавы Петр Сковронский и Каролина Ротневская. Для своего канала в интернете набирают контент с белорусским колоритом.

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы-22

Петр Сковронский, турист (Польша):
У нас тут свое телевидение. Но у вас камера лучше. По сути, мы снимаем все, что видим вокруг нас: красивые виды города, пейзажи, местную еду. Мы здесь уже второй день и, безусловно, в будущем обязательно вернемся снова.

Красивая страна, здесь живут отзывчивые люди.

Музыка и танцы нон-стоп. В вечерней программе – мастер-классы по линди-хоп и блюзу, вечер в компании джаза. И даже ценители киноискусства будут довольны – для них организуют показы фильмов. Ведь туристическому бренду Минска – Верхнему городу – есть чем удивить и вдохновить.

# Туризм # общество # Галина Буро # Петр Сковронский # Оскар Миливэк # Фотофакт

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