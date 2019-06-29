Люди, готовые к защите своего Отечества. Торжественный выпуск курсантов Военной академии состоялся в Минске

Новости Беларуси. Торжественный выпуск курсантов Военной академии прошел в Минске. Офицерские погоны получили более 400 молодых лейтенантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рядах выпускников и иностранные коллеги из Вьетнама и Казахстана. Дипломы с отличием и золотой медалью получили 14 человек.

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:

Мы в стенах Военной академии готовили государственника, человека, готового на защиту своего Отечества.

Они должны быть готовы в тяжелую минуту для нашей страны, не задумываясь, защитить свою страну, защитить своих родных и близких, защитить наш белорусский народ. И они это сделают гарантированно.

Военная академия входит в число крупнейших вузов страны. Семь факультетов практически полностью обеспечивают потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах.