«Жалко, что осталась маленькая дочь одна». Исповедь осуждённого за распространение наркотиков

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков в Беларуси наступает с 16-летнего возраста, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Если же речь идет не только о хранении, но и о реализации, то попасть за решетку курьер может уже с 14 лет. Снижение уголовного наказуемого возраста было связано прежде всего с повышенной опасностью и скоростью распространения психотропов среди молодежи.

Сергей Шуманский, ведущий:

Существует мнение, что в большинстве своем незаконным сбытом наркотиков занимаются молодые люди из неблагополучных семей, но это далеко не так. В колонию по 328-й, так называемой наркотической, статье попадают люди разного социального статуса. Наркотики не щадят никого. Чтобы понять, как психотропы захватывают чужие жизни, а иногда и отбирают их, мы отправились в исправительную колонию № 2 в Бобруйске. Сюда попадают осужденные за разные преступления, в том числе и за сбыт наркотиков. Наш герой согласился на откровенное интервью в надежде, что его история хоть для кого-то станет поучительной.

Валерий Серченя:

Меня зовут Валера, я родом из Солигорска. Сергей Шуманский:

Вопрос простой. Как ты оказался здесь? Валерий Серченя:

Я осужден по статье 328 часть 4 на срок 15 лет лишения свободы. Эта статья подразумевает распространение наркотиков в объединенной группе. Сергей Шуманский:

Что предвещало? Чем ты занимался, чем жил? В 18 лет попробовал первые наркотики, с этого момента все и началось

Валерий Серченя:

Занимался я по юношеству хоккеем профессионально. Занимался на СДЮШОР 12 в Минске, потом у меня на родине, в Солигорске, построили ледовый дворец. И уже через какое-то время я перебрался туда, там продолжал заниматься. Через какое-то время попал в «дубль», молодежную команду «Шахтера». Ну, и там расслабился, начал употреблять спиртное, наркотические средства. Познакомился с этим. С этого момента все пошло… Сергей Шуманский:

Сколько тебе было лет? Валерий Серченя:

Мне было уже 18-19 лет. Сергей Шуманский:

То есть осознанный возраст? Валерий Серченя:

Да, но в тюрьму я попал в 23 года. Когда уже не попал во взрослую команду. Как современная молодежь? Мы же думаем, что уже спортсмены состоявшиеся. Этот фактор расслабляет, начинаешь тянуться ко взрослым вещам, хочется попробовать алкоголь, что-то еще в компании, покурить травку. Так со спортом и не задалось. 164 кг наркотиков – крупнейшая партия в истории минской милиции! Вот как проходила операция по задержанию (подробности). Потом я работал в шахте. Устроился в шахту, так как надо было себя обеспечивать. Завел семью. Но продолжал контролировать себя. Где-то было тяжело, где-то все равно связывался не с той компанией, не с теми людьми, продолжал употреблять. И через время связался с закладками, то есть с работой закладчиком. Скачал приложение, предложил услуги. Как началась работа закладчиком?

Сергей Шуманский:

Ты помнишь, как это было? Тебе предложили или сам искал целенаправленно? Валерий Серченя:

Наркоторговля перешла в интернет. Безопаснее купить в интернете. Скачал приложение, в котором можно было осуществить покупку наркотиков, и какое-то время покупал в одном и том же интернет-магазине наркотики. Сергей Шуманский:

То есть сначала для себя? Валерий Серченя:

Да, сначала только для себя, для личного потребления, но со временем появились финансовые трудности, и я узнал о таком способе заработка, как закладчик. Привлекло то, что вроде бы сложного ничего нет и работа высокооплачиваемая. Повелся на это, связался в интернете с представителем этого магазина и предложил свои услуги, что могу работать закладчиком. С этого момента я начал делать плохие вещи.

Валерий Серченя:

Я дома, можно сказать, не появлялся. Уезжал часто в Минск. Основной промысел был в Минске. Уезжал под видом, якобы еду на работу, организовывать с приятелем какой-то бизнес. Там мы все делали и распространяли в Минске, Солигорске. Сергей Шуманский:

За сколько твоя жизнь изменилась? За 4-5 лет? Валерий Серченя:

Можно сказать, да, с 2011-го по 2015 год. По нарастающей я уходил в пике. Проработал я всего два месяца. Сергей Шуманский:

Что-то заработал? Валерий Серченя:

Что-то заработал, но сразу же потратил. Жизнь, одежда, закупки. Сергей Шуманский:

Помнишь, как задержали? «Выбили окно кувалдой, дверь, я не сопротивлялся». Какие чувства были во время задержания?

Валерий Серченя:

Конечно, этот день не забыть, наверное, никогда. Задерживали нас в квартире в Минске. Это было 9 вечера 30 октября 2015 года. Я расфасовал очередную партию наркотиков за день, и в 9 вечера к нам постучали в окошко. Выбили окно кувалдой, в этот же момент – двери. Я не сопротивлялся, сразу лег на пол. Так нас и поймали. Сергей Шуманский:

Что ты ощущал в этот момент? Какие мысли были? Валерий Серченя:

В момент, когда к тебе врываются в квартиру, ты уже понимаешь. Понятно, ты думаешь, что тебя не поймают, но все равно риск есть, ты знаешь, слышишь, что за это дают большие сроки. Вещи неосязаемые, поэтому тяжело осознать это. В момент, когда врываются к тебе в квартиру, вся жизнь пролетает перед глазами. Вроде бы времени мало, буквально секунда – и все. Это длилось секунд 30. Но время как-то замедляется, и ты прокручиваешь все: ребенок, жена, семья, мать, отец, родные. Понимаешь, что все: ты их не увидишь долгое время. Разве что на длительном свидании. Сразу не осознаешь, что такое 15 лет Валерий Серченя:

Я получил 15 лет лишения свободы. Сразу я даже не поверил: не расстроился, не заплакал, потому что для меня это был шок. На тот момент я еще не осознавал, что это за цифры. Цифра и цифра, а насколько она огромная, тяжело было осознать. Когда уже приехал сюда, прошло время, год-два. Только тогда познаешь этот мир, сидишь здесь и понимаешь, что такое 15 лет и как долго мне здесь предстоит быть. Через время понимаешь, что ты сделал, как стыдно, подвел родственников. «Осталась маленькая дочь одна». Как девочка узнала, почему папы нет рядом?

Особенно жалко, что осталась маленькая дочь одна. Конечно же, родственники восприняли это очень болезненно. Отец на тот момент уже умер от инфаркта, осталась у меня только мать, братья, сестры. С женой через два года, как я здесь находился, развелись. Осталась у меня только дочь, которую сейчас родственники привозят на длительные свидания. Видимся раз в полгода. Сейчас ей девять лет. На момент задержания было почти два года. Сергей Шуманский:

Она уже задает тебе какие-то вопросы? Валерий Серченя:

Да. Сразу мы скрывали, где я нахожусь: папа на работе, приехать не может, далеко. Но она же приезжает, растет, понимает. Тем более сейчас есть интернет у детей, они все знают, видят, слышат. Сейчас дочь знает, где я нахожусь, за что. Сергей Шуманский:

Думаешь иногда о том, что кто-то употреблял эти закладки и мог точно так же свою жизнь разрушить? Все зависит от желания употреблять наркотики и от их доступности

Валерий Серченя:

Конечно, много об этом думал. Убрать все наркотики мира или определенной страны – их не будет. И употреблять никто не будет. Мне кажется, тут две стороны медали. Все зависит от желания их употреблять и, конечно же, от доступности. Если они доступны, соблазна будет гораздо больше. Минчане хранили психотропы в кружке на столе. Рассказываем о недавних задержаниях наркокурьеров – читайте далее. Сергей Шуманский:

Они есть, поэтому этот круговорот существует. Думаю, здесь находятся люди с похожими историями. Валерий Серченя:

Да, таких людей здесь много. «Нужны такие примеры, как мои. Дай бог, чтобы они кому-то помогли»

Сергей Шуманский:

Что бы ты сейчас сказал тем, кто еще живет нормальной жизнью, не успел ничего потерять, но уже задумывается? Валерий Серченя:

Надо смотреть на это отстраненно, хорошо проанализировать, понять, что это. Сергей Шуманский:

А можно это сделать в тот момент, когда хочется заработать денег? Валерий Серченя:

Нужны такие примеры, как мои. Дай бог, чтобы они кому-то помогли. Хотя бы пару десятков человек – будет уже очень хорошо. В жизни есть много интересного. Все зависит от интересов каждого человека, чем он занимается, какие цели перед собой ставит. Сложный вопрос, об этом надо думать хорошенько, анализировать. Сергей Шуманский:

Если бы ты теоретически проработал год, заработал бы денег побольше, стоило ли бы этого? «Это не стоит того. Лучше жить там худо-бедно, чем быть здесь»

Валерий Серченя:

Конечно, нет. Даже если бы я проработал пять лет. Неважно, сколько бы я проработал. Суть в том, что ты все равно попадаешь в места заключения на очень большой срок. Это не стоит того. Лучше жить там худо-бедно, чем быть здесь. Это факт. Сергей Шуманский:

Сколько тебе еще сидеть? Валерий Серченя:

На данный момент я уже отбыл семь лет и семь месяцев, осталось четыре года. Сергей Шуманский:

Ты уже строишь планы на свою будущую жизнь? «Планы поскорее покинуть это место и начать новую жизнь, уже оглядываясь на ошибки»

Валерий Серченя:

Так как я отдал всю жизнь спорту… Мы же с малых лет думаем: мы спортсмены, учеба нам не нужна. Зачем учиться, если я буду спортсменом? Буду зарабатывать спортом. На воле я нигде не учился, сразу пошел работать. Здесь в колледже получил три профессии. Три года подряд ходил, учился. Планы поскорее покинуть это место и начать новую жизнь, уже оглядываясь на ошибки. Тяжело строить планы, куда пойду работать. Но определенно жить буду по-другому: осознаннее, намерен вести здоровый образ жизни. Алкоголь я особо и не употреблял, больше травка, курево. Потом – к тяжелым наркотикам по мере пройденных лет. Сергей Шуманский:

Я желаю тебе удачи, пусть у тебя все сбудется.