Минчане хранили психотропы в кружке на столе. Рассказываем о недавних задержаниях наркокурьеров
Ни для кого не секрет, что наркомания во все времена была и остается серьезной проблемой любого общества. Основная ее цель – молодое поколение, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Организаторы наркобизнеса, как правило, используют один и тот же подход для вербовки распространителей – обещают молодым людям быстрый и, по их словам, совершенно безопасный доход.
Неудавшихся сотрудников наркомаркета задержали с поличным на съемной квартире. Там оперативники нашли кружку явно не с поваренной солью. Двое приятелей фасовали психотропы. Но карьера криминального дуэта была недолгой: меньше месяца они проработали курьерами на один из наркомаркетов.
Александр Колыско, старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Мингорисполкома:
Известно, что фигуранты официально трудоустроены рабочими на предприятиях, ранее привлекались к уголовной ответственности: младший из них – за кражу и хулиганство, старший – за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Еще одним фасовщиком психотропов оказался 22-летний минчанин. При задержании у него нашли пакетики, внутри – 150 граммов гашиша, которые он планировал раскидать по закладкам.
Еще 350 граммов наркотического вещества из конопли нашли у драгдилера дома. Там же и привычный набор – электронные весы, фасовочные пакеты и изолента.
– Сколько по времени вы работаете на интернет-магазин?
– Не более трех месяцев.
– Что входило в ваши задачи?
– Забрать крупную партию, 500 граммов, и расфасовать для дальнейшей реализации.
Виталий Тюнис, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
Установлено, что фигурант около трех месяцев назад начал сотрудничать с виртуальным наркомаркетом. Он получал крупные партии товара, фасовал его дома и раскладывал на территории столицы. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
164 кг наркотиков – крупнейшая партия в истории минской милиции! Вот как проходила операция по задержанию (подробности).