Насколько легко устроиться наркокурьером через мессенджер? Эксперимент СТВ

Ни для кого не секрет, что наркомания во все времена была и остается серьезной проблемой любого общества. Основная ее цель – молодое поколение, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Организаторы наркобизнеса, как правило, используют один и тот же подход для вербовки распространителей – обещают молодым людям быстрый и, по их словам, совершенно безопасный доход.

Объявления в интернете, предлагающие высокооплачиваемую работу курьера, так и манят молодых людей. И надо сказать, что найти подобную работу оказывается совсем не сложно.