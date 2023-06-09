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Насколько легко устроиться наркокурьером через мессенджер? Эксперимент СТВ

09 июня 2023 15:13
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Ни для кого не секрет, что наркомания во все времена была и остается серьезной проблемой любого общества. Основная ее цель – молодое поколение, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Организаторы наркобизнеса, как правило, используют один и тот же подход для вербовки распространителей – обещают молодым людям быстрый и, по их словам, совершенно безопасный доход.

Насколько легко устроиться наркокурьером через мессенджер? Эксперимент СТВ-1

Объявления в интернете, предлагающие высокооплачиваемую работу курьера, так и манят молодых людей. И надо сказать, что найти подобную работу оказывается совсем не сложно.

Насколько легко устроиться наркокурьером через мессенджер? Эксперимент СТВ-4

Мы проверили это на себе. Подписались на несколько популярных среди молодежи Telegram-каналов и буквально через пару дней получиkb в месcенджере сообщение о быстром заработке – от 800 долларов за неделю.

Насколько легко устроиться наркокурьером через мессенджер? Эксперимент СТВ-7

Спустя непродолжительную переписку становится очевидным – речь о работе наркокурьером. О том, что работать придется с запрещенными веществами, предупреждают сразу. Дальше все просто. Якобы просто действуй по инструкции, и все будет хорошо. 

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# Наркотики # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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