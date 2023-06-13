Ирина Костевич призвала остановить политизацию МОТ и превращение её в рычаг давления на неугодные Западу страны

Остановить политизацию Международной организации труда и превращение ее в рычаг давления на неугодные Западу страны. С таким призывом выступила министр труда и соцзащиты Беларуси на конференции МОТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Костевич подчеркнула: планы по разрушению экономики и социально-трудовой сферы Беларуси напрямую противоречит целям и задачам организации.
Напомним, накануне в Женеве была запущена процедура пересмотра отношений МОТ с правительством Беларуси. Политика давления и санкций – это тупиковый путь. Обеспечение целей достойного труда для всех и реализация принципов социальной справедливости на этом фоне остаются пустыми словами.
Михаил Орда: МОТ поощряет и поддерживает санкции против трудящихся Беларуси, цинизм просто зашкаливает. Подробнее здесь.