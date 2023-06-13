Прямой эфир

Ирина Костевич призвала остановить политизацию МОТ и превращение её в рычаг давления на неугодные Западу страны

13 июня 2023 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Остановить политизацию Международной организации труда и превращение ее в рычаг давления на неугодные Западу страны. С таким призывом выступила министр труда и соцзащиты Беларуси на конференции МОТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич подчеркнула: планы по разрушению экономики и социально-трудовой сферы Беларуси напрямую противоречит целям и задачам организации.

Ирина Костевич призвала остановить политизацию МОТ и превращение её в рычаг давления на неугодные Западу страны-1

Напомним, накануне в Женеве была запущена процедура пересмотра отношений МОТ с правительством Беларуси. Политика давления и санкций – это тупиковый путь. Обеспечение целей достойного труда для всех и реализация принципов социальной справедливости на этом фоне остаются пустыми словами.

Михаил Орда: МОТ поощряет и поддерживает санкции против трудящихся Беларуси, цинизм просто зашкаливает. Подробнее здесь.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Действовала против страны. Судебный процесс по делу Анастасии Лойко начался в Минске
13 июня 2023 10:48

Действовала против страны. Судебный процесс по делу Анастасии Лойко начался в Минске

Лукашенко о применении ядерного оружия: колебания не будет в случае агрессии против нас
13 июня 2023 09:36

Лукашенко о применении ядерного оружия: колебания не будет в случае агрессии против нас

Специализированный автомобиль с подъёмным механизмом появился в Доме ребёнка в Могилёве
13 июня 2023 08:37

Специализированный автомобиль с подъёмным механизмом появился в Доме ребёнка в Могилёве