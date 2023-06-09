Они получают 700 долларов за отрезанный палец. Кто такие «спортики» в наркобизнесе?

Ни для кого не секрет, что наркомания во все времена была и остается серьезной проблемой любого общества. Основная ее цель – молодое поколение, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Организаторы наркобизнеса, как правило, используют один и тот же подход для вербовки распространителей – обещают молодым людям быстрый и, по их словам, совершенно безопасный доход.

Задержан за раскладку наркотиков. По причине нехватке денег надо было закрывать долг отдела принудительного исполнения.

Я устроилась в интернет-магазин и сбывала наркотические вещества в городе Минске. Очень жалею о том, что я делала. И ни кому не желаю повторять тот путь и физический, и моральный, который прохожу я. Надо сказать, что сегодня не только суд может наказать закладчиков. Есть и те, кто в иерархии наркобизнеса выполняет роль так называемых коллекторов. И методы они выбирают, как правило, совсем не гуманные.

Извиняюсь. Пожалуйста, простите меня.

На экране работа так называемых «спортиков». Это сотрудники наркомаркетов, выступающие в качестве карателей провинившихся с точки зрения наркоторговцев. Их жертвой стала девушка-закладчица, которая, распространяя наркотики, не выполнила поставленные куратором задачи. Минчанка думала, что приехала за очередной партией психотропа, а в итоге вместе со своим парнем попала в ловушку наркоколлекторов. Всего же на счету этих «спортиков» четыре подобных эпизода.