Они получают 700 долларов за отрезанный палец. Кто такие «спортики» в наркобизнесе?
Ни для кого не секрет, что наркомания во все времена была и остается серьезной проблемой любого общества. Основная ее цель – молодое поколение, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Организаторы наркобизнеса, как правило, используют один и тот же подход для вербовки распространителей – обещают молодым людям быстрый и, по их словам, совершенно безопасный доход.
Задержан за раскладку наркотиков. По причине нехватке денег надо было закрывать долг отдела принудительного исполнения.
Я устроилась в интернет-магазин и сбывала наркотические вещества в городе Минске. Очень жалею о том, что я делала. И ни кому не желаю повторять тот путь и физический, и моральный, который прохожу я.
Надо сказать, что сегодня не только суд может наказать закладчиков. Есть и те, кто в иерархии наркобизнеса выполняет роль так называемых коллекторов. И методы они выбирают, как правило, совсем не гуманные.
Извиняюсь. Пожалуйста, простите меня.
На экране работа так называемых «спортиков». Это сотрудники наркомаркетов, выступающие в качестве карателей провинившихся с точки зрения наркоторговцев. Их жертвой стала девушка-закладчица, которая, распространяя наркотики, не выполнила поставленные куратором задачи. Минчанка думала, что приехала за очередной партией психотропа, а в итоге вместе со своим парнем попала в ловушку наркоколлекторов. Всего же на счету этих «спортиков» четыре подобных эпизода.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Как правило, куратор интернет-магазина сообщал обвиняемым данные распространителей, их координаты и оговаривал желаемый способ расправы. Так называемые каратели поджидали своих жертв в укромных местах, чтобы на крики о помощи никто не пришел. «Спортики» жестоко избивали закладчиков руками, ногами, битами, дубинками и иными подручными средствами, а также распыляли им перцовый газ в лицо и применяли электрошокер.
Запугивая применением пневматического пистолета, фигуранты заставляли провинившихся стоя на коленях извиняться перед руководителем интернет-магазина. Свои циничные глумления они снимали на камеры мобильных телефонов и в качестве отчета отправляли работодателю, за что получали от него гонорар по установленному прайсу. К примеру, за отрезанный палец девушки им полагалось 700 долларов США.