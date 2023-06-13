Встретили в лесу волка. Как себя вести в такой ситуации?

Пышные дубравы, цветущие луга и волшебные симфонии пернатых. Свидание наедине с природой – лучшее, что может подарить человеку солнечное лето. Но иногда романтичная прогулка по лесу оборачивается настоящей драмой. Встреча с жителями изумрудного царства то еще приключение. Когда на опушку выходит золотой король степи – благородный олень, лось или их изящная принцесса косуля, сердце замирает.

Оксана Б уко, младший научный сотрудник Минского зоопарка: Эти животные по своей натуре очень пугливые. Самое опасное время встречи с такими копытными – это осень, это брачный сезон, поэтому лучше в такой период вообще избегать встречи с такими копытными, потому что они тогда очень агрессивные.

А вот как найти общий язык с хищником? Страшный серый волк из сказки в реальной жизни такой же коварный незнакомец. Будьте начеку и не рискуйте собственной безопасностью.

Оксана Буко:

Обычно при встрече человека с волками они не стараются нападать. Главное в таких случаях не паниковать, не пытаться зверя отпугнуть, не издавать страшные звуки, а пытаться постепенно отходить, при этом желательно сделать так, чтобы вы стали выше. То есть вы можете поднять руки вверх, накинуть плащ на руки, чтобы визуально казаться больше, чтобы показать свое превосходство перед этим зверем.

Падать в объятия рыжеволосой красотки лисы тоже не стоит. За внешним очарованием скрываются самые темные тайны.

Оксана Буко:

Если к вам приходит лисичка сама, убегайте, потому что не все с этой лисичкой в порядке, 100 % она болеет бешенством.