164 кг наркотиков – крупнейшая партия в истории минской милиции! Вот как проходила операция по задержанию

Ни для кого не секрет, что наркомания во все времена была и остается серьезной проблемой любого общества. Основная ее цель – молодое поколение, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Организаторы наркобизнеса, как правило, используют один и тот же подход для вербовки распространителей – обещают молодым людям быстрый и, по их словам, совершенно безопасный доход. Однако, как показывает практика, заработанные таким преступным путем деньги идут далеко не на пользу закладчикам смерти. Им достаются лишь большие тюремные сроки, сломанные судьбы и несбывшиеся мечты. Причем как свои, так и чужие. Ведь соглашаясь стать подельниками наркобизнеса, молодые люди не только ставят крест на своем будущем, но и подсаживают на наркотики других. А в итоге постоянное употребление дурмана может привести к смерти.

Сергей Шуманский, ведущий:

Как бы ни была печальна статистика, количество больных наркоманией в нашей стране на протяжении последних лет неуклонно растет. По официальным данным, ежегодный прирост составляет около 500 зависимых. В основном это молодые люди от 20 до 30 лет, которые чаще всего нигде не работают, не учатся, к тому же еще и ранее судимы. По другую сторону этого смертельного лабиринта такая же молодежь. Только вместо дозы и кайфа они выбирают большие и легкие деньги. Точнее, думают, что выбирают. Ведь в борьбе за лидерство на наркорынке и одни, и другие всего лишь пешки серьезных драгдилеров. А на деле вместо крупных заработков курьеры получают большие сроки.

Этот эпизод стал первым в масштабной операции по задержанию группы оптовых закладчиков наркотиков. Сперва вышли на след 24-летнего жителя Молодечно. В лесу под Минском на него надели наручники, когда молодой человек из тайника доставал 21 килограмм психотропов. Такой весомый клад должен был стать основой для сотен мелких наркокурьеров.

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

Было установлено время, предположительно дата, по результатам которой данный молодой человек должен был забрать крупную партию психотропов для последующего сбыта.

К преступному бизнесу был причастен и брат задержанного. Оперативникам они рассказали о других тайниках в Минском и Гомельском регионах. Им удалось спрятать наркотики и за границей, в России – в этом также задержанные признались сотрудникам наркоконтроля. Оперативники выяснили, что такой способ заработка родные братья нашли в Telegram. Сами наркотики не употребляли, но на хорошо оплачиваемую, хоть и нелегальную работу, согласились. Начинали с небольших партий в 1-2 килограмма, а уже позже им доверяли крупные заказы. Всего же было изъято свыше 164 килограммов наркотика. Это самая крупная партия в истории минской милиции.

Кирилл Беркозов:

Сотрудниками было продолжено проведение оперативно-поисковых мероприятий по отработке тех локаций и лесных массивов, которые указали задержанные, где они забирали крупные партии психотропных веществ для последующего сбыта. В результате проведенных мероприятий нами было дополнительно обнаружен и изъят 91 килограмм особо опасных психотропных веществ, которые предназначались для сбыта на территории Республики Беларусь, а также Российской Федерации. Тем самым в результате проведения данной спецоперации изъято более 160 килограммов особо опасных психотропных веществ. Данному интернет-магзину не удалось заработать на потенциальных покупателях более 7 миллионов долларов США.

Проблема распространения наркотиков в нашей стране по-прежнему остается актуальной. Чуть ли не каждый день следователи возбуждают уголовные дела. И в каждом из них своя арифметика. 300 граммов амфетамина, еще свыше 400 мефедрона и 60 таблеток ЛСД. Все это оперативники нашли в тайниках, гараже и квартирах задержанных. 24-х и 27-летние молодые люди стали важными звеньями канала поставки наркотиков в Беларусь. На протяжении нескольких месяцев они доставляли запрещенные вещества в нашу страну из России.