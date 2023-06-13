«Колебания не будет». Лукашенко посещает предприятие ВПК в Минской области
Новости Беларуси. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против нас. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения одного из предприятий военно-промышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта рабочая поездка была давно запланирована. Потому сразу по прибытии Президент поинтересовался у всех ответственных, налажено ли производство отечественных боеприпасов.
Председатель ВПК Дмитрий Пантус доложил, что поручение главы государства выполняется: в конце 2022 года на площадках приступили к выпуску, и уже сегодня произведено более полусотни корпусно-механических частей для наиболее используемых типов боеприпасов.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета:
Мы в установленном порядке производим все корпусно-механические части к данному типу боеприпасов. На сегодняшний момент предприятия Госкомвоенпрома, Минпрома изготавливают составные части, их 54 основных.
Впрочем, многое на этом производстве, понятное дело, не для широкой публики. Тем более сейчас, когда складывающаяся вокруг обстановка уже не просто настораживает.
Во время общения с журналистами, дабы затихли все нелепые домыслы, Президент предельно четко назвал условия размещения ядерного оружия в Беларуси. Западные СМИ продолжают плодить новости: якобы Россия стремится разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие к саммиту НАТО (он пройдет в Вильнюсе в июле). И эти действия трактуются как попытка ядерного шантажа. Но вот ничего не пишут про то, что США тайно разместили боеголовки в пяти странах Европы. Александр Лукашенко подчеркнул, что размещение в Беларуси стратегического оружия было именно его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность нашей страны. И применять его будут вынужденно – исключительно в случае агрессии против Беларуси.
Спросили журналисты Президента и об еще одной нашумевшей теме: помиловании Софьи Сапеги и Романа Протасевича. Александр Лукашенко отметил, что, к примеру, Протасевич сделал все, что обещал. Ситуация с Софьей была иной. Она гражданка России, и еще до суда девушку планировали выдать российским правоохранителям, но процесс затянулся.