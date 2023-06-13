«Колебания не будет». Лукашенко посещает предприятие ВПК в Минской области

Новости Беларуси. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против нас. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения одного из предприятий военно-промышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта рабочая поездка была давно запланирована. Потому сразу по прибытии Президент поинтересовался у всех ответственных, налажено ли производство отечественных боеприпасов.

Председатель ВПК Дмитрий Пантус доложил, что поручение главы государства выполняется: в конце 2022 года на площадках приступили к выпуску, и уже сегодня произведено более полусотни корпусно-механических частей для наиболее используемых типов боеприпасов.