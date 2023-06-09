Белорус выращивал коноплю в съёмной квартире. Соседи не знали об этом до прихода милиции

Ни для кого не секрет, что наркомания во все времена была и остается серьезной проблемой любого общества. Основная ее цель – молодое поколение, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Организаторы наркобизнеса, как правило, используют один и тот же подход для вербовки распространителей – обещают молодым людям быстрый и, по их словам, совершенно безопасный доход.

На этих фото – плоды сельскохозяйственного труда 37-летнего минчанина. Для растения он создал идеальные условия: дополнительный свет и воздух от ламп и вентилятора. 164 кг наркотиков – крупнейшая партия в истории минской милиции! Вот как проходила операция по задержанию (подробности).

Так заботливо в съемной комнате столичный ботаник выращивал коноплю. О своем увлечении соседям по квартире мужчина, конечно, не говорил. Хозяева узнали об этом уже от правоохранителей.

Мария Квашевич, сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома:

Мужчина пояснил, что выращивал коноплю для личного потребления. Ранее он уже был судим за хранение марихуаны и мефедрона. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

И подобных историй, к сожалению, немало. Конечно, у каждого из этих сюжетов свои завязка и развитие, вот только финал у всех одинаковый: решетка на долгие годы. Ведь пощады не будет.