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Белорус выращивал коноплю в съёмной квартире. Соседи не знали об этом до прихода милиции

09 июня 2023 14:05
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Ни для кого не секрет, что наркомания во все времена была и остается серьезной проблемой любого общества. Основная ее цель – молодое поколение, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Организаторы наркобизнеса, как правило, используют один и тот же подход для вербовки распространителей – обещают молодым людям быстрый и, по их словам, совершенно безопасный доход.

Белорус выращивал коноплю в съёмной квартире. Соседи не знали об этом до прихода милиции-1

На этих фото – плоды сельскохозяйственного труда 37-летнего минчанина. Для растения он создал идеальные условия: дополнительный свет и воздух от ламп и вентилятора.

164 кг наркотиков – крупнейшая партия в истории минской милиции! Вот как проходила операция по задержанию (подробности).

Белорус выращивал коноплю в съёмной квартире. Соседи не знали об этом до прихода милиции-4

Белорус выращивал коноплю в съёмной квартире. Соседи не знали об этом до прихода милиции-6

Так заботливо в съемной комнате столичный ботаник выращивал коноплю. О своем увлечении соседям по квартире мужчина, конечно, не говорил. Хозяева узнали об этом уже от правоохранителей.

Белорус выращивал коноплю в съёмной квартире. Соседи не знали об этом до прихода милиции-9

Мария Квашевич, сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома:
Мужчина пояснил, что выращивал коноплю для личного потребления. Ранее он уже был судим за хранение марихуаны и мефедрона. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Белорус выращивал коноплю в съёмной квартире. Соседи не знали об этом до прихода милиции-12

И подобных историй, к сожалению, немало. Конечно, у каждого из этих сюжетов свои завязка и развитие, вот только финал у всех одинаковый: решетка на долгие годы. Ведь пощады не будет.

Белорус выращивал коноплю в съёмной квартире. Соседи не знали об этом до прихода милиции-15

Законодательство в отношении распространителей наркотиков в нашей стране суровое. Но почему-то о немалых тюремных сроках закладчики вспоминают лишь только в кабинете правоохранителей. Все же легкие деньги подкупают их разум.

Минчане хранили психотропы в кружке на столе. Рассказываем о недавних задержаниях наркокурьеров – читайте далее.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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