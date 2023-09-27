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Стали известны вопросы, которые обсудят на заседании Совета ЕЭК 27 сентября

27 сентября 2023 07:18
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Более 35 вопросов включает повестка дня очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии. Оно пройдет сегодня, 27 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, эксперты рассмотрят подходы к оказанию медицинской помощи гражданам ЕАЭС в государстве трудоустройства.

Стали известны вопросы, которые обсудят на заседании Совета ЕЭК 27 сентября-1

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:
Планируется рассмотреть доклад о подходах к взаимодействию в области создания медицинской помощи трудящимся ЕАЭС и членам их семей в государстве трудоустройства, обсудить проекты соглашений об административном сотрудничестве по секторам услуг, прогнозу погоды и метеорологии и по проведению научно-исследовательских работ. Кроме того, в повестке реализация эксперимента по применению навигационных пломб между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Также планируется обсудить изменения к техрегламенту о безопасности мяса и мясной продукции, изменения к правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок и другие вопросы.

Напомним, в Совет комиссии входят вице-премьеры стран Евразийского экономического союза. Беларусь представляет заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

# ЕАЭС # общество # Ия Малкина # Фотофакт

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