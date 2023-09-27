Стали известны вопросы, которые обсудят на заседании Совета ЕЭК 27 сентября

Более 35 вопросов включает повестка дня очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии. Оно пройдет сегодня, 27 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, эксперты рассмотрят подходы к оказанию медицинской помощи гражданам ЕАЭС в государстве трудоустройства.
Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:
Планируется рассмотреть доклад о подходах к взаимодействию в области создания медицинской помощи трудящимся ЕАЭС и членам их семей в государстве трудоустройства, обсудить проекты соглашений об административном сотрудничестве по секторам услуг, прогнозу погоды и метеорологии и по проведению научно-исследовательских работ. Кроме того, в повестке реализация эксперимента по применению навигационных пломб между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Также планируется обсудить изменения к техрегламенту о безопасности мяса и мясной продукции, изменения к правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок и другие вопросы.
Напомним, в Совет комиссии входят вице-премьеры стран Евразийского экономического союза. Беларусь представляет заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.