Стали известны вопросы, которые обсудят на заседании Совета ЕЭК 27 сентября

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:

Планируется рассмотреть доклад о подходах к взаимодействию в области создания медицинской помощи трудящимся ЕАЭС и членам их семей в государстве трудоустройства, обсудить проекты соглашений об административном сотрудничестве по секторам услуг, прогнозу погоды и метеорологии и по проведению научно-исследовательских работ. Кроме того, в повестке реализация эксперимента по применению навигационных пломб между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Также планируется обсудить изменения к техрегламенту о безопасности мяса и мясной продукции, изменения к правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок и другие вопросы.

Напомним, в Совет комиссии входят вице-премьеры стран Евразийского экономического союза. Беларусь представляет заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.