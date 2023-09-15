Психолог о единстве нации: чем больше у людей своих достижений, тем сильнее их страна на геополитической арене

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда человеку плохо, то обычно вокруг становится плохо все. И основная соль уже не в его восприятии, а в том, что, оставаясь не в силах стерпеть страдания, мы порой поступаем так, что становится хуже, потому как иначе не можем. Бесконтрольно и неосознанно в голоде, холоде и усталости человек зачастую становится злее. И чем дольше он остается в нужде, тем меньше созидающих сил и ресурсов работать на благо. Одновременно с тем разрастается злоба, во многом поэтому люди воюют – из лишения и отчаяния.

Говоря о влиянии этих социально-психологических процессов, Президент, вручая награды подчеркивал: «Войны разворачиваются и появляются там, где люди перестают работать, ищут себе дикую, страшную работу, убивая друг друга». Злость в чем-то объединяет, однако не делает государство единым. Исходя из этих причин, наши недруги провоцируют нас не работать. Всячески.

Рассуждая с этой позиции, идея о том, что работа всех вылечит уже не кажется столь комичной. Правда? И, как продолжал размышлять глава государства накануне празднования Дня народного единства, чем больше у людей своих достижений, тем сильнее становится их страна на геополитической арене. И тем сплоченнее будут люди, если вопрос своего выживания уже не стоит. В мире все очень взаимосвязано.

«Работая в самых разных сферах, ставя перед собой самые разные цели, мы достигаем высоких результатов, которые в итоге становятся общим успехом, успехом всей нашей страны», – подчеркнул белорусский лидер.