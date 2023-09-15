Психолог о единстве нации: чем больше у людей своих достижений, тем сильнее их страна на геополитической арене

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда человеку плохо, то обычно вокруг становится плохо все. И основная соль уже не в его восприятии, а в том, что, оставаясь не в силах стерпеть страдания, мы порой поступаем так, что становится хуже, потому как иначе не можем. Бесконтрольно и неосознанно в голоде, холоде и усталости человек зачастую становится злее. И чем дольше он остается в нужде, тем меньше созидающих сил и ресурсов работать на благо. Одновременно с тем разрастается злоба, во многом поэтому люди воюют – из лишения и отчаяния.
Говоря о влиянии этих социально-психологических процессов, Президент, вручая награды подчеркивал: «Войны разворачиваются и появляются там, где люди перестают работать, ищут себе дикую, страшную работу, убивая друг друга». Злость в чем-то объединяет, однако не делает государство единым. Исходя из этих причин, наши недруги провоцируют нас не работать. Всячески.
Рассуждая с этой позиции, идея о том, что работа всех вылечит уже не кажется столь комичной. Правда? И, как продолжал размышлять глава государства накануне празднования Дня народного единства, чем больше у людей своих достижений, тем сильнее становится их страна на геополитической арене. И тем сплоченнее будут люди, если вопрос своего выживания уже не стоит. В мире все очень взаимосвязано.
«Работая в самых разных сферах, ставя перед собой самые разные цели, мы достигаем высоких результатов, которые в итоге становятся общим успехом, успехом всей нашей страны», – подчеркнул белорусский лидер.
Алена Дзиодзина:
Разделяя решение трудностей и общий успех, люди тоже становятся ближе, но при условии, что остаются в личном ресурсе. И поддерживать себя в тонусе – ответственность персонально каждого (в то время как Президент и власть создают условия). Суверенитет, независимость и комфортная жизнь – это, как правило, симбиоз личных и общих созидательных сил.
«Если мы будем заниматься своим делом, ничего нам не страшно. И войны у нас никогда не будет», – считает Александр Лукашенко. Исторический опыт подводит нас к этим выводам. А наш Президент, напомним, – историк, и для него еще очевиднее этот срез. Исходя из этой картины мира, он хорошо понимает, насколько история поучительна. И раз уж главе государства это заметнее, то вполне нормально, что из благих побуждений он отдает эти выводы нам.
«Жить надо так, чтобы никогда больше не повторять ошибок прошлого, чтобы быть сильными перед лицом новых угроз и вызовов времени, чтобы сохранить нашу мирную, удивительно красивую Беларусь для детей и внуков. Жить надо так, чтобы не было стыдно потом и тебе, и тем, кто за нами придет», – делится мыслями белорусский Батька.
Даже больше не в назидании нам, а, скорее, в помощь. Есть, как минимум, смысл задуматься, если хочется жить как люди – в атмосфере нормальности и комфорте.
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