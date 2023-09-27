Белорусские военнослужащие отработали строительство понтонной переправы на Немане

Новости Беларуси. Соединить два берега в кратчайшие сроки. Такое задание в рамках отработки специальных занятий получили военнослужащие 557-й инженерной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Соединить два берега в кратчайшие сроки. Такое задание в рамках отработки специальных занятий получили военнослужащие 557-й инженерной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бойцам, прослужившим минимум полгода, предстояло соорудить 80-тонную понтонную переправу на Немане. Работали слаженно и с заданием справились.
Даниэль Казимирчик, старший водитель-понтонер понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады:
По течению было прекрасно, не сильно большое, переправу недалеко уносило. В принципе ничего не могло нам помешать. Каждый знает свою работу, когда и куда он должен пойти, что взять, где подтянуть, где зажать. А также водители помогают понтонерам как на воде, так и на суше.
Максим Харашун, командир понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады:
В ходе проведения занятий личный состав оборудовал паромную переправу из материальной части парка ПМП. Также в ходе занятий были отработаны вопросы комендантской службы, охранения и совершения марша по пересеченной местности. Считаю, цели занятия достигнуты.
Возведением переправ бойцы занимаются часто в нестандартных условиях – при сильном течении и даже зимой. Такие учения проходят дважды в год.