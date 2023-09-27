Белорусские военнослужащие отработали строительство понтонной переправы на Немане

Даниэль Казимирчик, старший водитель-понтонер понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады:

По течению было прекрасно, не сильно большое, переправу недалеко уносило. В принципе ничего не могло нам помешать. Каждый знает свою работу, когда и куда он должен пойти, что взять, где подтянуть, где зажать. А также водители помогают понтонерам как на воде, так и на суше.