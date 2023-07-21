«Я гордилась теми, кто открыл эту нефть». Пообщались с белоруской, которая стала свидетелем запуска «Дружбы»
Анна Корольчук, корреспондент:
Ровно 70 лет назад в Беларуси зафонтанировала первая нефть. После долгих поисков в южной зоне Припятского прогиба Ельская скважина № 2 дала неплохой приток. Однако о промышленных масштабах речи тогда не шло. История отечественного нефтепромысла всегда была с оговорками: белорусские нефтяники прошли непростой путь в покорении земных недр и добыче «черного золота».
От первой скважины до цифрового месторождения – «Специальный репортаж» на СТВ.
1953 год – время надежд на нефтяное чудо. Первая радость оказалась недолгой – на остальных скважинах под Ельском нашли лишь приток минерализованной воды. Работы в Беларуси остановили на 11 лет. В 1964-м геологические экспедиции возобновили, но уже в Речицком районе.
В историю вошла скважина под названием Р-8, на которой был получен приток нефти в 120 тонн в сутки. А через год был основан Речицкий нефтепромысел. Какие эмоции испытывали очевидцы этого события, вспоминает ветеран отрасли Елена Дьякова.
19-летней девушкой она записалась на курсы по обучению новой профессии – оператор перекачки нефти – и попала на митинг по случаю пуска белорусской нефти в нефтепровод «Дружба», в котором принимал участие Петр Машеров.
Елена Дьякова, ветеран производственного объединения «Белоруснефть»:
С окрестных деревень шли потоками люди с транспарантами, песнями. Очень были веселые, жизнерадостные. И это понятно: всем хотелось узнать – это же новая профессия для Беларуси. В ту минуту у меня тоже была в душе и радость, и слезы. Это были слезы радости. Я гордилась теми, кто открыл эту нефть, за геологов, за мастеров-бурильщиков, за всех тех, кто приложил свою руку к этому доброму, нужному для страны делу.
В этот момент ее коллега Анатолий Васюченко уже трудился на рабочем месте. Он был одним из первых операторов по добыче нефти в стране.
Анатолий Васюченко, ветеран производственного объединения «Белоруснефть»:
То, что работа будет, я не сомневался. И работа была интересная. Правда, очень ответственная, требует внимания и осторожности. Любопытство брало верх. Работы я не боялся никакой. Время было послевоенное. Чтобы жить, нужно было где-то добывать с детства. Всю жизнь с этими трубами. Днем и ночью они по сей день. Даже сейчас довольно часто эта работа снится.
Работали круглосуточно, без отпусков и больничных, без сложного оборудования и аппаратуры. Слабый технический арсенал они компенсировали энтузиазмом.
Елена Дьякова:
Так мы начинали. Придем в автобус – сплошная нефть, боишься к кому-то прикоснуться. Все были такие мурзатенькие. Такая была вначале работа. Сальники пропускают, насосы подтекают, мы бегаем с лотками, в амбар выносим. Было много физической силы приложено. Я бегала каждые два часа, взливы замеряла, на резервуар. Надо было три резервуара за три часа оббежать. А теперь они подойдут, на щит посмотрели, все увидели – и все хорошо.
Председатель совета ветеранов «Белоруснефти»: скважину можно пробурить, но основной фонд – это люди (читайте здесь).