Лукашенко: аналогов Союзного государства в мире нет!

Решение о создании Союзного государства было единственно правильным. Об этом Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании Совета Федерации. Выступление белорусского лидера перед российскими парламентариями – один из пунктов программы официального визита. Главу государства встретила председатель совета федерации Валентина Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент признался, что рад свой первый официальный визит после переизбрания совершить именно в братскую Россию. Главная тема общения – строительство Союзного государства. Александр Лукашенко рассчитывает, что слаженная совместная работа парламентариев будет прирастать новыми инициативами и проектами и способствовать эффективному раскрытию потенциала межрегионального и межгосударственного взаимодействия, повышению благосостояния людей. Все это делает Союз сильнее – подчеркнул белорусский лидер. В зале не мало тех, кто помнит, как развивался союз двух. Беларусь и Россия прошли сложный путь становления в 90-х.

Последние годы стали одними из самых продуктивных в развитии двусторонних взаимоотношений. За короткий срок успешно реализовали 28 союзных программ, сумев выстроить контуры промышленного и технологического суверенитета на десятилетия вперед. Это наш ответ на санкции. Региональное сотрудничество приносит свои экономические плоды, несмотря на сложнейшую внешнюю конъюнктуру, достигаем рекордных показателей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уникальность Союзного государства заключается в том, что она является более совершенным форматом двусторонних отношений. Аналогов может быть, к сожалению, которому в мире нет. Благодаря нашей совместной работе это живой организм, который позволяет в зависимости от складывающихся обстоятельств выбирать нужные нам инструменты, вырабатывать и апробировать новые методы работы. Яркий пример – последние бешеные санкции, абсолютно незаконные, Запада. Именно данный формат в полной мере обеспечивает безопасность в широком смысле – от экономической и информационной до военной, демонстрирует высокий уровень кооперации на фоне логистических сбоев и проблем с финансовыми расчетами. Несмотря на разный ресурсный потенциал Беларуси и России, мы органично дополняем друг друга, а также взаимодополняем имеющиеся у каждого из нас пробелы, объединяем преимущества каждой страны.

Общее героическое прошлое, история – основа Союзного государства. Этим утром Александр Лукашенко возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Мемориал в Александровском саду создан в 1967-ом. Это общее место поклонения для всех народов бывшего СССР. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Александр Лукашенко накануне подтвердил, что планирует присутствовать на Параде Победы в Москве 9 мая. Согласно имеющимся договоренностям, в торжествах участие примет и расчет Вооруженных Сил Беларуси.