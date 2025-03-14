Лукашенко – представителям российских регионов: благодаря вам мы сохранили наше единство!

Когда в Беларуси появится «Орешник», на чьей стороне будет наша страна, если придется выбирать и что ответил Александр Лукашенко тем, кто язвительно высказывается о союзе Беларуси и России? Это лишь часть тем, прозвучавших 14 марта во время выступления нашего Президента в Совете Федерации России. Глава государства находится в Москве с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзное государство, настоящее и будущее интеграционного объединения ожидаемо, вокруг этой темы были построены все заявления белорусского лидера. Александр Лукашенко подчеркнул, что создание Союзного государства было единственно правильным решением. А свое единство Беларусь и Россия сохранили благодаря регионам. Сегодня Минск и Москва работают абсолютно по всем направлениям и демонстрируют крепость союзных связей. Промкооперация, оборона и безопасность, наука, здравоохранение, развитие новейших технологий. Союзное государство прошло путь в 25 лет: мы вместе пережили сложные 1990-е и достойно противостоим беспрецедентному санкционному давлению. Лукашенко: аналогов Союзного государства в мире нет!

Александр Лукашенко ответил на обвинение в том, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком. Минск всегда проводил и проводит многовекторную внешнюю политику. Говоря о Союзном государстве, то экономическое сотрудничество Президент назвал основой. Последние годы стали одними из самых продуктивных в развитии «союза двух». За короткий период успешно реализованы все 28 союзных программ. Мы стремимся к технологическому и экономическому суверенитету. И несмотря на сложнейшую внешнюю конъюнктуру, достигаем рекордных показателей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря приглашению руководителя нашей палаты, верхней палаты, как у вас принято в народе говорить, Валентина Ивановна. У меня есть возможность общаться с вами – представителями российских регионов. В высшем законодательном органе России, с людьми непосредственно от земли, чувствующим путь жизни своей страны. И самое главное, что у меня есть возможность представителям российских регионов сказать огромнейшее спасибо за то, что в свое время были у нас не лучшие времена, по-всякому было. И мы тогда сделали ставку в Беларуси на работу с регионами. И благодаря вам мы сохранили наше единство. Если бы вы тогда не поддержали белорусские устремления, все было и ревность, я не стану даже об этом говорить, у нас бы не было сегодня таких отношений. И трудно сегодня было бы говорить, где бы была наша Беларусь. Наши страны сполна ощутили демократию и свободный рынок. Мы увидели, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит. Скорее при любом удобном случае поставят подножку, предадут, не задумываясь.