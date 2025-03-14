Мы увидели, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит – Лукашенко

Президент признался, что рад свой первый официальный визит после переизбрания совершить именно в братскую Россию. Главная тема общения – строительство Союзного государства. Александр Лукашенко рассчитывает, что слаженная совместная работа парламентариев будет прирастать новыми инициативами и проектами и способствовать эффективному раскрытию потенциала межрегионального и межгосударственного взаимодействия, повышению благосостояния людей. Все это делает союз сильнее, подчеркнул белорусский лидер. В зале немало тех, кто помнит как развивался союз двух. Беларусь и Россия прошли сложный путь становления в 90-х.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

25 лет назад накануне подписания Договора о создании Союзного государства, 27 октября 1999 года, я побывал в Государственной думе и высказал свою позицию по поводу этого подписания. Тогда депутаты очень горячо поддержали нашу работу с первым Президентом России. Помню хорошо, как тогда я, еще «зеленый» Президент, убеждал ваших коллег – опытных парламентариев, людей советской закалки – в необходимости более глубокой интеграции наших стран. Было совсем не просто. Мнения по поводу данной идеи в политических кругах как у вас, так и у нас были различные, – сказал Президент. – Это все еще было время иллюзий и моды на сугубо «национальные квартиры», свободную рыночную экономику, либеральные ценности, западные принципы построения общества. Ну, все оттуда. Нам это все нравилось – особенно в России. И мы следом шли за Россией. Несмотря на объявленное завершение «холодной» войны, Запад последовательно, уже по инерции, реализовывал свою многоходовую стратегию развала того, что осталось от СССР.

Но уже тогда, по прошествии 8 лет после Беловежских соглашений, было очевидно, что в одиночку и в экономическом, и в политическом плане выстоять проблематично. Наши страны сполна ощутили пресловутые демократию и свободный рынок. Мы увидели, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит. Скорее, при любом удобном случае поставят подножку и предадут, не задумываясь. Сейчас мы это уже понимаем. Пока мы пытались встать на ноги, собрать по частям разрушенные связи, хоть как-то слепить бюджет, накормить народ, наши западные «партнеры» времени даром не теряли.

И в 1999 году прошла очередная волна расширения НАТО, которое после вступления в него Чехии, Польши и Венгрии вплотную приблизилось к нашим границам. Не создавала надежных опор и внутренняя ситуация: кризис в экономике и обществе, чехарда с переделом государственной собственности и повальная коррупция. Мы поняли, что рассчитывать надо только на себя. Сама жизнь подтолкнула всех нас к более решительным шагам по сближению. Вместе с первым Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, я ему за это очень благодарен, при поддержке народов наших стран, прежде всего россиян, мы приняли единственно, как сегодня оказалось, правильное решение о создании Союзного государства. Отбросили все опасения, кто кого может поглотить, кто кем будет управлять, кто и что получит. В итоге все это было отброшено. Кстати, в ходе голосования в Совете Федерации в 2000 году принятие Договора поддержали 158 сенаторов. Никто не высказался против, лишь двое воздержались. Думаю, что сегодня уже никого не нужно убеждать в правильности сделанного выбора.