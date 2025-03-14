Делегация постпредов СНГ ознакомились с потенциалом и возможностями МАЗа

Обеспечение технологического суверенитета – одна из первоочередных задач на пространстве СНГ. И крайне важную роль в достижении этой цели играет тесная кооперация на уровне производств. 14 марта делегация стран содружества и члены Совета постпредов ознакомились с потенциалом и возможностями Минского автомобильного завода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под брендом МАЗ выпускается широкий ассортимент грузовой, пассажирской и спецтехники, которая предоставляет комплексные транспортные решения, ориентированные на нужды потребителей. Дипломаты осмотрели популярные модели выпускаемой на заводе техники, а также увидели все этапы сборки на конвейере. Главная цель экскурсии – продвижение нашей продукции на рынки СНГ. Впрочем, техника с логотипом МАЗ уже работает на территории многих стран содружества.

Валерий Иванкович, гендиректор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:

У нас везде есть партнеры, где-то есть собственные предприятия в каких-то республиках, где-то есть деловые партнеры, где-то есть сервисные центры, но активная работа идет по всем направлениям и все те объемы реализации, все те узы сотрудничества, они очень важны на сегодняшний день.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

В рамках СНГ очень важный элемент, ключевой элемент – это сотрудничество в сфере экономики, сотрудничество в сфере производственной кооперации. Очень важный такой практический аспект, который должен подкреплять выработку тех решений, которые на площадках Совета постпредов и в дальнейшем эти решения вносятся на рассмотрение главам правительства, главам государств и принимаются для того, чтобы сотрудничество наше развивалось, рос товарооборот, не было никакого рода барьеров.