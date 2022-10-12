«Здесь идёт игра на нервах». Зачем Лукашенко решил развернуть союзные войска?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков. Андрей Лазуткин, политолог:

Если от их имени что-то будут делать, то это будет что-то а-ля этой Вишнури, про которую они там шутили. Это тот сценарий, который еще тогда прорабатывался. Григорий Азаренок, СТВ:

Напомним, так провокации против Сирии были сделаны. Андрей Лазуткин:

Сирия, Ливия – что там создавалось американцами? Это зона контроля, где власти нет, но есть какая-то группировка, колонна...

Григорий Азаренок:

Но мы их признаем, и они снимут свои боевые костюмы, наденут гражданские костюмы, приедут в ООН и посидят красиво, а потом поедут опять резать горло. Андрей Лазуткин:

А главное – такую группировку надо снабжать через границу. То есть она создается в каком-то приграничном районе, и дальше они метр за метром при благоприятных условиях могут эту зону контроля расширять. А что это за условия благоприятные? Должен быть большой политический кризис в стране, как у нас было в 2020 году. Если это совпадет: слабость России, ослабление военного присутствия, внутренний кризис в Беларуси, плюс будут люди подготовлены, которые будут готовы на это пойти до конца, которых положат скорее всего, это же тоже надо иметь подготовку определенную, – если три этих условия создадутся за пару лет, то возможна такого рода провокация. Но мы не знаем, как будут события точно развиваться. К этому сценарию, я думаю, мы готовы. Это самое простое, что может быть, это то, чему достаточно легко противодействовать. Может быть, еще удары ракетным оружием. Может, новая Югославия. Помните, как ее бомбили, и ООН там утерлась. Это тоже зависит от российской позиции, потому что мы работаем в связке, и чем будет сильнее позиция России в Украине, тем будут слабее эти действия против нас. Мы привязаны к ходу СВО. Если там все пойдет нормально, то это все можно сразу перечеркивать, я считаю.