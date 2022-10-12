«Здесь идёт игра на нервах». Зачем Лукашенко решил развернуть союзные войска?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков.
Андрей Лазуткин, политолог:
Если от их имени что-то будут делать, то это будет что-то а-ля этой Вишнури, про которую они там шутили. Это тот сценарий, который еще тогда прорабатывался.
Григорий Азаренок, СТВ:
Напомним, так провокации против Сирии были сделаны.
Андрей Лазуткин:
Сирия, Ливия – что там создавалось американцами? Это зона контроля, где власти нет, но есть какая-то группировка, колонна...
Григорий Азаренок:
Но мы их признаем, и они снимут свои боевые костюмы, наденут гражданские костюмы, приедут в ООН и посидят красиво, а потом поедут опять резать горло.
Андрей Лазуткин:
А главное – такую группировку надо снабжать через границу. То есть она создается в каком-то приграничном районе, и дальше они метр за метром при благоприятных условиях могут эту зону контроля расширять. А что это за условия благоприятные? Должен быть большой политический кризис в стране, как у нас было в 2020 году. Если это совпадет: слабость России, ослабление военного присутствия, внутренний кризис в Беларуси, плюс будут люди подготовлены, которые будут готовы на это пойти до конца, которых положат скорее всего, это же тоже надо иметь подготовку определенную, – если три этих условия создадутся за пару лет, то возможна такого рода провокация. Но мы не знаем, как будут события точно развиваться. К этому сценарию, я думаю, мы готовы. Это самое простое, что может быть, это то, чему достаточно легко противодействовать. Может быть, еще удары ракетным оружием. Может, новая Югославия. Помните, как ее бомбили, и ООН там утерлась. Это тоже зависит от российской позиции, потому что мы работаем в связке, и чем будет сильнее позиция России в Украине, тем будут слабее эти действия против нас. Мы привязаны к ходу СВО. Если там все пойдет нормально, то это все можно сразу перечеркивать, я считаю.
Григорий Азаренок:
И чтобы наши западные враги, как это уже можно называть, не сомневались в том, что все наши союзные документы действуют, что единая доктрина Союзного государства действует, у нас разворачивается союзная группировка войск. О чем это говорит?
Андрей Лазуткин:
Ее же можно было тихо развернуть, но Президент об этом заявил уже громко: если вы нападаете здесь на наши войска, то автоматом вы нападаете на российскую часть группировки. Это значит, что сразу война с Россией. И будет уже ответ какой-то дальше. Но наша задача: не разыгрывать эту ситуацию и думать, как будет дальше, а сдерживать наших замечательных друзей, партнеров, как их называли враги, противники. То есть они подводят войска, и мы как бы тоже на это отвечаем. Я думаю, здесь идет игра на нервах: кто больше соберет войск, кто их лучше покажет, кто обозначит свои намерения четче, кто не дрогнет, тот и выиграет. Потому что Украине сегодня боевые действия невыгодны, если смотреть с точки зрения военной. С точки зрения США, надо нас, конечно, втягивать в этот конфликт любой ценой, но как это сделать, чтобы не испортить Украине обстановку военную, они тоже пока не знают. То есть решают задачу в связке с Польшей. Думаю, займет это у них пару лет, потому что это все быстро не делается, если говорить про наступательные действия в Беларуси, не просто про Калининград и Сувалки, это же целая страна суверенная, против которой что, польская агрессия будет развязана? ООН на это посмотрит тоже нехорошо, есть еще Китай, Иран, Индия, Пакистан – страны, которые с Россией имеют хорошие отношения. И это будет покруче, чем взрыв «Северного потока-2».
Читайте также:
«Китай на очереди». Политик Николай Стариков о возможном плане США против России
«Подрыв какого-то объекта». Как Украина может ответить Беларуси на размещение союзных войск?
«Хватит мучить украинский народ». Почему Зеленский должен покинуть пост?