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«Изобрела новый вид продукции». Сколько заработали на покупателях производители той самой полутушки бройлера?

12 октября 2022 18:53
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Новости Беларуси. Жесткий контроль ценообразования – масштабные проверки торговых прилавков продолжаются по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мораторий на повышение цен введен по поручению главы государства. К работе приступили мониторинговые группы. В их составе – представители прокуратуры, госконтроля, профсоюзов, парламентарии. За нарушения требований – самые жесткие меры, вплоть до уголовных дел. И такие факты уже есть.

«Изобрела новый вид продукции». Сколько заработали на покупателях производители той самой полутушки бройлера?-1

Так, в поле зрения правоохранителей попало частное предприятие Минского района, где покупателям преднамеренно по завышенной цене предлагали более полусотни наименований товаров.

«Изобрела новый вид продукции». Сколько заработали на покупателях производители той самой полутушки бройлера?-4

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Прокуратура Минского района по материалам Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля возбудила уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями в отношении директора частного предприятия. Установлено, что подозреваемая с 6 по 8 октября, достоверно зная о запрете на повышение цен согласно Директиве главы государства № 10, дала указание подчиненному ей товароведу повысить цены на поступивший товар для его розничной продажи в двух магазинах Минского района.

«Изобрела новый вид продукции». Сколько заработали на покупателях производители той самой полутушки бройлера?-7

Финансовыми махинациями грешат и производители. Уголовное дело за превышение власти и служебных полномочий возбуждено в отношении должностных лиц птицефабрики в Брестской области, по указанию которых практически полгода предприятие реализовывало производимую тушку цыпленка-бройлера с незаконной наценкой.

«Изобрела новый вид продукции». Сколько заработали на покупателях производители той самой полутушки бройлера?-10

Антон Завистович, заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета госконтроля Брестской области:
Это птицефабрика «Дружба», которая изобрела новый вид продукции под названием «Полутушка цыпленка бройлера» путем распила тушки на две части, что в принципе не влекло для них существенных затрат для его изобретения, но позволило при этом увеличить отпускную цену значительно и, конечно же, получать существенную прибыль. Причем речь идет о миллионах, а учитывая, что курица является социально значимым товаром, такие действия не совсем правомерны.

«Изобрела новый вид продукции». Сколько заработали на покупателях производители той самой полутушки бройлера?-13

По завышенной стоимости тушку продавали через торговые объекты, а также в школы и детские сады. Нелегальная прибыль составила более 6 миллионов рублей.

В Комитете госконтроля по вопросам цен продолжает работать короткий номер 191. На него уже поступило более 300 сообщений. Вся информация проверяется. Обратиться можно и через онлайн-панель на сайте ведомства.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Дмитрий Брылев # Антон Завистович # Александр Лукашенко # Фотофакт

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