«Изобрела новый вид продукции». Сколько заработали на покупателях производители той самой полутушки бройлера?

Новости Беларуси. Жесткий контроль ценообразования – масштабные проверки торговых прилавков продолжаются по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мораторий на повышение цен введен по поручению главы государства. К работе приступили мониторинговые группы. В их составе – представители прокуратуры, госконтроля, профсоюзов, парламентарии. За нарушения требований – самые жесткие меры, вплоть до уголовных дел. И такие факты уже есть.

Так, в поле зрения правоохранителей попало частное предприятие Минского района, где покупателям преднамеренно по завышенной цене предлагали более полусотни наименований товаров.

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси: Прокуратура Минского района по материалам Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля возбудила уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями в отношении директора частного предприятия. Установлено, что подозреваемая с 6 по 8 октября, достоверно зная о запрете на повышение цен согласно Директиве главы государства № 10, дала указание подчиненному ей товароведу повысить цены на поступивший товар для его розничной продажи в двух магазинах Минского района.

Финансовыми махинациями грешат и производители. Уголовное дело за превышение власти и служебных полномочий возбуждено в отношении должностных лиц птицефабрики в Брестской области, по указанию которых практически полгода предприятие реализовывало производимую тушку цыпленка-бройлера с незаконной наценкой.

Антон Завистович, заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета госконтроля Брестской области: Это птицефабрика «Дружба», которая изобрела новый вид продукции под названием «Полутушка цыпленка бройлера» путем распила тушки на две части, что в принципе не влекло для них существенных затрат для его изобретения, но позволило при этом увеличить отпускную цену значительно и, конечно же, получать существенную прибыль. Причем речь идет о миллионах, а учитывая, что курица является социально значимым товаром, такие действия не совсем правомерны.

По завышенной стоимости тушку продавали через торговые объекты, а также в школы и детские сады. Нелегальная прибыль составила более 6 миллионов рублей.

В Комитете госконтроля по вопросам цен продолжает работать короткий номер 191. На него уже поступило более 300 сообщений. Вся информация проверяется. Обратиться можно и через онлайн-панель на сайте ведомства.