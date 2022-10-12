«Китай на очереди». Политик Николай Стариков о возможном плане США против России

Николай Стариков, писатель, политик, член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – за правду»: Что касается тех страшных видео, которые опубликовали «азовцы», запрещенные в России, здесь, во-первых, нужно поднимать шум, требовать разобраться в этой ситуации, с другой стороны, понимать, что цивилизованный мир согласился с версией киевских властей, что существует вероятность, что российские власти сами взорвали Киевский мост. А до этого МАГАТЭ не смогло найти виновных в обстреле Запорожской АЭС. Они опубликовали очередной призыв прекратить безответственные обстрелы, как говорит МАГАТЭ, потому что обесточена Запорожская станция в результате обстрела. Но кто стрелял? Ведь нам с вами абсолютно очевидно, что здесь больше одного варианта быть не может. Поэтому давайте не будем преувеличивать степень желания международного сообщества разобраться в каких-то вопросах.

Николай Стариков:

У США три противника. Два из них являются противниками, один еще по совместительству и союзник. Это Китай, Россия и Европа. Европа – и конкурент, и противник, если что, если усилится, если выйдет из-под контроля, и как бы союзник. Поэтому задача: бить по России, по Китаю и одновременно ослабить Европу, сделать ее зависимой, чтобы, как говорится, не дергалась. Поэтому надо разрезать, уничтожить, не допустить воплощение таких проектов, о которых говорил президент Путин. Например, единая Европа от Лиссабона до Владивостока – прекрасный, логичный и географический, и исторический, и экономический проект. Вместо этого что нам предлагают? Нам предлагают войну в Европе, противоестественные санкции друг против друга, и, к сожалению, часть этого плана воплощена. Слабая Европа, попытка ослабления Европы через ослабление России. Мы видим, что и Китай потихонечку пытаются втянуть в какие-то сложности. Видимо, Китай, как говорится, на очереди.

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