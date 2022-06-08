«Завтра все Близнецы поедут в отпуск?» Вот как работают астрологические прогнозы

Бизнес на нервах. Нередко наряду с профессиональными психологами свои услуги предлагают и псевдоврачеватели душ, которые выманивают немалые деньги за непрофессиональные консультации. О том, почему иногда такая помощь оборачивается финансовым крахом и как отличить настоящего специалиста от мошенника, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я скептик по жизни. Вы меня извините, конечно, но парапсихология, астрология для меня, когда неосязаемое что-то, то как это доказать? Вот ты приходишь к врачу: «У меня болит рука». Врач говорит: «Вот вам лекарство, лечитесь». Рука выздоровела. Значит, врач хороший, помог. Приходим к парапсихологу. Мало того что запрос еще может быть невнятный: «Помогите, потому что личная жизнь не складывается». А астрология – вообще уникальная наука. Кто-то следует прямо без оглядки всем рекомендациям астролога. Ну а кто-то считает: «Прямо завтра все Близнецы поедут в отпуск?» – эти прогнозы, гороскопы. Ольга, вы за время своей работы больше сталкиваетесь со скептическим отношением или все-таки люди уже начинают верить астрологам?

Ольга Бочкова, астролог:

Конечно, кто обращается ко мне, – это те люди, которые целенаправленно уже выбрали эту область. Они наблюдали, может быть, за моей деятельностью, в целом наблюдали за астрологией и уже конкретно с запросом обращаются. По поводу Близнецов – далеко не все попадают под эту гребенку. Например, если мы говорим о затмении, то в это время действительно, как шорки на глаза: повышается травмоопасность, аварийность на дорогах, мы можем наблюдать нервозность у людей. Это просто даже по сводкам в газетах можно наблюдать. Доказать, как-то рассчитать математически это невозможно. Но если понаблюдать за какими-то новостями, можно определить, что действительно дни были очень эмоционально напряженными. Почему далеко не все Близнецы? Потому что затмение происходит в определенных точках. Скажем так, ось определенная. Допустим, конкретно страдает ось Тельца и Скорпиона либо Близнецы и Стрельцы. То есть это определенная группа людей, в основном четыре знака зодиака, которые действительно будут очень сильно подвержены в затмение попасть в ауру. Другие знаки зодиака спокойно проживут и даже не почувствуют.