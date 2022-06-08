Нарядная одежда, цветы в руках и слёзы на глазах. Как прошёл последний звонок в столичных школах?
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Илона Волынец, СТВ:
Началась неделя с волнительного и трепетного – прозвенел последний школьный звонок. Утром прошли торжественные линейки, а вечером – вечеринка в «Минск-Арене». Одиннадцать тысяч столичных школьников прошлись по красной дорожке, а потом насладились супершоу.
Кристина Сущеня, СТВ:
Конечно, не обошлось без главной традиции последнего звонка. Это прощальный вальс. Уже почти не школьники отпустили в небо воздушные шары. Слезы родители, волнение тех самых выпускников и все то, что попало в объектив наших телекамер.
Это очень волнительно, потому что это какой-то новый этап, совершенно необычный, неожиданный, к которому мы морально, возможно, еще не были готовы. Но это, скорее, очень позитивно, как-то захватывающе, очень интересно посмотреть, что из этого выйдет.
Вероника Пудакевич, ученица средней школы №62:
Для меня это очень важный день. В этой школе мне больше всего запомнились мои друзья, которые мне помогали в тяжелые минуты, классный руководитель, который направлял меня и помогал определяться с будущим.
Наталья Карпова, учитель средней школы №62:
Я выпускаю прекрасных, умных, интеллигентных детей. Я рада, что они были в нашей школе.
Лариса Асанович, директор средней школы №62:
Хочется пожелать ребятам удачи, исполнений желаний, целеустремленности в достижении тех целей и мечт, которые они сами себе поставили.
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