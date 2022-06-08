Нарядная одежда, цветы в руках и слёзы на глазах. Как прошёл последний звонок в столичных школах?

Труд крут, или как провести каникулы с пользой. Более 170 предприятий Минска готовы принять 14 тысяч студотрядовцев. Как найти подработку на лето? На какой гонорар рассчитывать? Как распознать лженанимателя? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ:

Началась неделя с волнительного и трепетного – прозвенел последний школьный звонок. Утром прошли торжественные линейки, а вечером – вечеринка в «Минск-Арене». Одиннадцать тысяч столичных школьников прошлись по красной дорожке, а потом насладились супершоу.

Кристина Сущеня, СТВ:

Конечно, не обошлось без главной традиции последнего звонка. Это прощальный вальс. Уже почти не школьники отпустили в небо воздушные шары. Слезы родители, волнение тех самых выпускников и все то, что попало в объектив наших телекамер.