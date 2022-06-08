«Удалось заработать 300 рублей». Что такое студотряд и сколько денег за это можно получить?

Труд крут, или как провести каникулы с пользой. Более 170 предприятий Минска готовы принять 14 тысяч студотрядовцев. Как найти подработку на лето? На какой гонорар рассчитывать? Как распознать лженанимателя? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ: Хочешь веселое и незабываемое лето – запишись в студотряд, что и сделала Дарья Казакевич. Мы знаем, что в прошлом году ты выбрала не самую легкую работу, а трудилась и помогала в ЖЭО. Как это было? Сложно ли было?

Дарья Казакевич:

Было несложно. Так как на то время мне было 15 лет, я работала четыре часа. Весь инвентарь нам выдавали, нас проводили, рассказывали, что нам нужно делать. И тот коллектив, который мне попался, с которым я работала, был прекрасный: как и те люди, которые рассказывали, куда идти и что делать, так и те ребята, с которыми я работала.

Илона Волынец:

А что надо было делать?

Дарья Казакевич:

Помогать убирать подъезды, нужно было подметать, убирать мусор во дворах. Нам давался определенный участок, и мы его убирали, а потом приходили, проверяли и нас отпускали домой.

Кристина Сущеня, СТВ:

А сколько удалось заработать за этот промежуток времени?