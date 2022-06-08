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«Удалось заработать 300 рублей». Что такое студотряд и сколько денег за это можно получить?

08 июня 2022 13:15
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Труд крут, или как провести каникулы с пользой. Более 170 предприятий Минска готовы принять 14 тысяч студотрядовцев. Как найти подработку на лето? На какой гонорар рассчитывать? Как распознать лженанимателя?  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

«Удалось заработать 300 рублей». Что такое студотряд и сколько денег за это можно получить?-1

Илона Волынец, СТВ:  
Хочешь веселое и незабываемое лето – запишись в студотряд, что и сделала Дарья Казакевич. Мы знаем, что в прошлом году ты выбрала не самую легкую работу, а трудилась и помогала в ЖЭО. Как это было? Сложно ли было?  

«Удалось заработать 300 рублей». Что такое студотряд и сколько денег за это можно получить?-4

Дарья Казакевич:  
Было несложно. Так как на то время мне было 15 лет, я работала четыре часа. Весь инвентарь нам выдавали, нас проводили, рассказывали, что нам нужно делать. И тот коллектив, который мне попался, с которым я работала, был прекрасный: как и те люди, которые рассказывали, куда идти и что делать, так и те ребята, с которыми я работала.  

Илона Волынец:  
А что надо было делать?  

Дарья Казакевич:  
Помогать убирать подъезды, нужно было подметать, убирать мусор во дворах. Нам давался определенный участок, и мы его убирали, а потом приходили, проверяли и нас отпускали домой.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
А сколько удалось заработать за этот промежуток времени?  

«Удалось заработать 300 рублей». Что такое студотряд и сколько денег за это можно получить?-7

Дарья Казакевич:  
Удалось заработать 300 рублей. 

Кристина Сущеня:  
Хорошие карманные деньги. В 15 лет, мне кажется, не каждый пойдет искать заработок.  

Илона Волынец:  
На что потратила?  

Дарья Казакевич: 
Я потратила на новую летнюю одежду и на благотворительность, так как я этим занимаюсь.  

Кто-то работает в студотряде, а кто-то сдаёт экзамены. Узнать, как прошёл последний школьный звонок, можно здесь.

# Студенты # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Дарья Казакевич # Фотофакт

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