«Удалось заработать 300 рублей». Что такое студотряд и сколько денег за это можно получить?

Труд крут, или как провести каникулы с пользой. Более 170 предприятий Минска готовы принять 14 тысяч студотрядовцев. Как найти подработку на лето? На какой гонорар рассчитывать? Как распознать лженанимателя? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Хочешь веселое и незабываемое лето – запишись в студотряд, что и сделала Дарья Казакевич. Мы знаем, что в прошлом году ты выбрала не самую легкую работу, а трудилась и помогала в ЖЭО. Как это было? Сложно ли было?
Дарья Казакевич:
Было несложно. Так как на то время мне было 15 лет, я работала четыре часа. Весь инвентарь нам выдавали, нас проводили, рассказывали, что нам нужно делать. И тот коллектив, который мне попался, с которым я работала, был прекрасный: как и те люди, которые рассказывали, куда идти и что делать, так и те ребята, с которыми я работала.
Илона Волынец:
А что надо было делать?
Дарья Казакевич:
Помогать убирать подъезды, нужно было подметать, убирать мусор во дворах. Нам давался определенный участок, и мы его убирали, а потом приходили, проверяли и нас отпускали домой.
Кристина Сущеня, СТВ:
А сколько удалось заработать за этот промежуток времени?
Дарья Казакевич:
Удалось заработать 300 рублей.
Кристина Сущеня:
Хорошие карманные деньги. В 15 лет, мне кажется, не каждый пойдет искать заработок.
Илона Волынец:
На что потратила?
Дарья Казакевич:
Я потратила на новую летнюю одежду и на благотворительность, так как я этим занимаюсь.
Кто-то работает в студотряде, а кто-то сдаёт экзамены. Узнать, как прошёл последний школьный звонок, можно здесь.