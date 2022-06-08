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Техника и лёгкая промышленность. Что ещё интересует Мурманскую область в Беларуси?

08 июня 2022 13:04
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Мурманская область нацелена на расширение сотрудничества с Беларусью. Особый интерес вызывает белорусская техника. 8 июня российскую делегацию принимали в Совете министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ключевые моменты сегодня обсудили вице-премьер Беларуси Леонид Заяц и заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Техника и лёгкая промышленность. Что ещё интересует Мурманскую область в Беларуси?-1

Гости выражают надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с МАЗом и БелАЗом. К слову, сотни единиц техники этих предприятий уже колесят по дорогам Мурманской области. Сегодня также прорабатывается ряд других перспективных направлений. Российский регион интересует легкая промышленность и сельское хозяйство, поставки техники и продуктов питания. Для плодотворного партнерства есть все необходимые резервы.

Техника и лёгкая промышленность. Что ещё интересует Мурманскую область в Беларуси?-4

Также 8 июня в ходе рабочего визита делегация Мурманска и области почтила память советских солдат и офицеров, отдавших жизни за мирное небо. В сопровождении роты почетного караула и оркестра Вооруженных Сил Беларуси российские гости возложили цветы к монументу Победы.

# Беларусь-Россия # общество # Леонид Заяц # Ольга Кузнецова # Фотофакт

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