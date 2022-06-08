Техника и лёгкая промышленность. Что ещё интересует Мурманскую область в Беларуси?

Мурманская область нацелена на расширение сотрудничества с Беларусью. Особый интерес вызывает белорусская техника. 8 июня российскую делегацию принимали в Совете министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости выражают надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с МАЗом и БелАЗом. К слову, сотни единиц техники этих предприятий уже колесят по дорогам Мурманской области. Сегодня также прорабатывается ряд других перспективных направлений. Российский регион интересует легкая промышленность и сельское хозяйство, поставки техники и продуктов питания. Для плодотворного партнерства есть все необходимые резервы.