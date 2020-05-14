«Обеспеченность средствами индивидуальной защиты как минимум с двухнедельным запасом». Какова ситуация в Копыльской больнице

Новости Беларуси. Это та самая Копыльская больница, которая первая в области столкнулась с коронавирусом.

Сразу же после появления первых пациентов с диагнозом COVID-19 медики перешли на режим повышенной готовности. А в первых числах апреля, чтобы оказать помощь в полном объеме всем нуждающимся, три отделения были перепрофилированы.

Именно она попала под шквал блогерской критики. Мол, Копыль принять пациентов готов не был, а аппарат ИВЛ здесь и вовсе один на весь район.

Сергей Потейкович, главный врач Копыльской центральной районной больницы:

На данный момент, также как и на момент поступления, у нас было 5 аппаратов ИВЛ, еще пять аппаратов у нас имеется наркозно-дыхательных, но с функцией ИВЛ. Кислородных точек у нас – 18. Резерв коек у нас достаточный. И если рекомендуется инфекционных коек порядка 200 на 100 тысяч населения, то у нас 460 коек на 100 тысяч населения.

С первых дней здесь был создан контактный центр для врачей, работающих в инфекционных отделениях. После смены медики оставались ночевать в больнице. Не потому, что наплыв пациентов не удавалось сдержать, а для того, чтобы обезопасить родных и подстраховать коллег в любой момент.

Сергей Потейкович:

На данный момент работает около 70 врачей и более 300 человек среднего медицинского персонала. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты как минимум с двухнедельным запасом. Постоянно пополняемся, вопросов по снабжению нет.