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Докторовичи. Что сейчас происходит в деревне, где зафиксирован первый в Минской области случай заражения коронавирусом

14 мая 2020 17:01
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Новости Беларуси. Деревня Докторовичи, Копыльский район. Здесь первый в Минской области случай заражения коронавирусом подтвердился 29 марта. А уже на следующий день медики начали оперативно выявлять и изолировать всех односельчан, которые могли близко контактировать с заражённой.

Докторовичи. Что сейчас происходит в деревне, где зафиксирован первый в Минской области случай заражения коронавирусом-1

Докторовичи мгновенно оказались в новостных заголовках. «Эпицентр», «вспышка», «паника» такими словами апеллировали журналисты и блогеры. Что в это время на самом деле происходило в деревне, знают лишь те, кто стал непосредственным участником ситуации.

Докторовичи. Что сейчас происходит в деревне, где зафиксирован первый в Минской области случай заражения коронавирусом-4

Татьяна Ясюченя, фельдшер Докторовичского фельдшерско-акушерского пункта:
Первый случай подтвердился у учительницы. Обследовали всех детей, всех учителей, весь технический персонал школы, продавцов, все близкие контакты и всех температурящих больных, которые были на нашем участке. Тесты привезли. Где-то часа два у нас было на сбор материала, списки мы составляли. 65 детей у нас было по школе, 30 человек – учителя и техперсонал. Быстро все провели. Потом приехала помощь из Копыльской больницы. Провели подворный обход, раздали людям памятки, измерили всем температуру. Всех температурящих забрали тоже в Копыльскую больницу.

Докторовичи. Что сейчас происходит в деревне, где зафиксирован первый в Минской области случай заражения коронавирусом-7

То, что в нынешних эпидемобстоятельствах стоило бы называть оперативностью, в Интернете окрестили «растерянностью».

Докторовичи. Что сейчас происходит в деревне, где зафиксирован первый в Минской области случай заражения коронавирусом-10

Медики в спецодежде, мазки на коронавирус и госпитализация меры, которые должны были принять и сразу же приняли местные врачи.

Докторовичи. Что сейчас происходит в деревне, где зафиксирован первый в Минской области случай заражения коронавирусом-13

К тому же не стоит забывать про геолокацию. В масштабах одной деревни, где все, привыкли здороваться друг с другом за руку, в «контактах» могли оказаться многие.

Докторовичи. Что сейчас происходит в деревне, где зафиксирован первый в Минской области случай заражения коронавирусом-16

Фельдшер Татьяна за состоянием самоизолированных односельчан следующие две недели следила по телефону или через окно их домов. При появлении симптомов людей госпитализировали. В Копыльской больнице успел побывать и председатель сельисполкома.

Докторовичи. Что сейчас происходит в деревне, где зафиксирован первый в Минской области случай заражения коронавирусом-19

Михаил Волуевич, председатель Докторовичского сельского исполнительного комитета:
У жены поднялась немножко температура, обратились мы в Копыльскую больницу. Сразу же взяли у нас тесты на коронавирус, нас изолировали в инфекционное отделение, пробыли мы там две недели. Дважды брали анализ на коронавирус, дважды приходил отрицательный результат. Поэтому по истечении 14 дней приступили к работе.

Никаким страшилкам в сети Михаил Волуевич призывает не верить. Он готовность больницы проверил на себе. К тому же, уверен, что кроме «паникёров», которые стали приезжать в деревню за «горячими» историями, в состояние истерики никто из местных не впадал. Люди видели, как здание школы, дома заболевших (а это очаги инфекции) тут же дезинфицировали работники санстанции.

Докторовичи. Что сейчас происходит в деревне, где зафиксирован первый в Минской области случай заражения коронавирусом-22

Сергей Басолыго, главный санитарный врач Копыльского района:
Принят план мероприятий по локализации и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это было сделано буквально в течение суток. ЖКХ занимается обработкой подъездов, общественных мест, остановок. Ежедневно эта работа проводится. Проведены инструктажи с предприятиями, с организациями и учреждениями образования.

Докторовичи. Что сейчас происходит в деревне, где зафиксирован первый в Минской области случай заражения коронавирусом-25

Спекулировать фактами – дело нехитрое. Вот, к примеру, немноголюдные улицы Докторовичей и, как написали бы, «опустевшие после вспышки коронавируса дома». А это реальность, которая отдельным СМИ совсем невыгодна. К этому моменту лишь двое местных жителей находятся на больничном, остальные – здоровы, и вышли на работу. Вот и получается, что дома пустуют. Или просто ждут возвращения жильцов до завершения трудового дня.  

# Коронавирус # общество # Татьяна Ясюченя # Ксения Худолей # Михаил Волуевич # Сергей Басолыго

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