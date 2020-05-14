Докторовичи. Что сейчас происходит в деревне, где зафиксирован первый в Минской области случай заражения коронавирусом

Новости Беларуси. Деревня Докторовичи, Копыльский район. Здесь первый в Минской области случай заражения коронавирусом подтвердился 29 марта. А уже на следующий день медики начали оперативно выявлять и изолировать всех односельчан, которые могли близко контактировать с заражённой.

Докторовичи мгновенно оказались в новостных заголовках. «Эпицентр», «вспышка», «паника» – такими словами апеллировали журналисты и блогеры. Что в это время на самом деле происходило в деревне, знают лишь те, кто стал непосредственным участником ситуации.

Татьяна Ясюченя, фельдшер Докторовичского фельдшерско-акушерского пункта:

Первый случай подтвердился у учительницы. Обследовали всех детей, всех учителей, весь технический персонал школы, продавцов, все близкие контакты и всех температурящих больных, которые были на нашем участке. Тесты привезли. Где-то часа два у нас было на сбор материала, списки мы составляли. 65 детей у нас было по школе, 30 человек – учителя и техперсонал. Быстро все провели. Потом приехала помощь из Копыльской больницы. Провели подворный обход, раздали людям памятки, измерили всем температуру. Всех температурящих забрали тоже в Копыльскую больницу.

То, что в нынешних эпидемобстоятельствах стоило бы называть оперативностью, в Интернете окрестили «растерянностью».

Медики в спецодежде, мазки на коронавирус и госпитализация – меры, которые должны были принять и сразу же приняли местные врачи.

К тому же не стоит забывать про геолокацию. В масштабах одной деревни, где все, привыкли здороваться друг с другом за руку, в «контактах» могли оказаться многие.

Фельдшер Татьяна за состоянием самоизолированных односельчан следующие две недели следила по телефону или через окно их домов. При появлении симптомов людей госпитализировали. В Копыльской больнице успел побывать и председатель сельисполкома.

Михаил Волуевич, председатель Докторовичского сельского исполнительного комитета:

У жены поднялась немножко температура, обратились мы в Копыльскую больницу. Сразу же взяли у нас тесты на коронавирус, нас изолировали в инфекционное отделение, пробыли мы там две недели. Дважды брали анализ на коронавирус, дважды приходил отрицательный результат. Поэтому по истечении 14 дней приступили к работе. Никаким страшилкам в сети Михаил Волуевич призывает не верить. Он готовность больницы проверил на себе. К тому же, уверен, что кроме «паникёров», которые стали приезжать в деревню за «горячими» историями, в состояние истерики никто из местных не впадал. Люди видели, как здание школы, дома заболевших (а это очаги инфекции) тут же дезинфицировали работники санстанции.

Сергей Басолыго, главный санитарный врач Копыльского района:

Принят план мероприятий по локализации и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это было сделано буквально в течение суток. ЖКХ занимается обработкой подъездов, общественных мест, остановок. Ежедневно эта работа проводится. Проведены инструктажи с предприятиями, с организациями и учреждениями образования.