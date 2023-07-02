Засуха между дождями. Вот как спасать деревья, когда не хватает природного полива

В 2023 году синоптики обещают нам сильный летний зной в перерывах между дождями. Учитывайте эти моменты при расчете поливов. Если в вашем регионе дождь не останавливается, никаких дополнительных поливов ягодным кустарникам не понадобится, рассказали в программе « Плюс-минус ».

Если же в июле установилась аномальная жара, а последний дождь был давно, то раз в две недели полейте ягодные кустарники из расчета 10-20 литров воды на каждый молодой куст и 30-40 литров – на взрослый. С некоторыми плодовыми деревьями дела обстоят и того сложнее.

Яблоню придется подпаивать регулярно, если за вас этого не сделает дождь. Для 3-5-летнего дерева с периодичностью раз в две недели нужно 50-80 литров воды, для 7-10-летнего дерева – 120-150 литров воды, для дерева старше 12-15 лет – до 30 ведер.

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