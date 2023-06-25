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Как защитить растения от фитофтороза: проверенные способы и рецепты средств

25 июня 2023 08:31
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Время летит стремительно – вот уже и первый летний месяц на исходе. Пора отпусков и отдыха от забот. Но у дачников хлопот только прибавляется: урожай поспевает, надо растения вовремя полить, подкормить и от врагов защитить, рассказали в программе «Плюс-минус».

Защитные средства могут помочь предотвратить развитие фитофтороза. Для первого средства вам понадобится всего лишь марганцовка и чеснок. 150 грамм измельченного чеснока нужно залить 200 миллилитрами воды и настоять в темном месте около суток. Затем в процеженную чесночную настойку необходимо добавить 1 грамм марганцовки, растворить это все в ведре воды и брызгать полученным средством кусты раз в неделю, пока не увидите улучшений. Для профилактики такое средство можно использовать раз в месяц.

Как защитить растения от фитофтороза: проверенные способы и рецепты средств-1

Также можно опрыскать помидоры и другой смесью – в 9 литров воды добавить 1 литр молочной сыворотки или обезжиренного молока и 50 грамм йода. Этот раствор необходимо распространить путем опрыскивания растения, плодов и почвы грядок.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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