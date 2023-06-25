Как защитить растения от фитофтороза: проверенные способы и рецепты средств

Время летит стремительно – вот уже и первый летний месяц на исходе. Пора отпусков и отдыха от забот. Но у дачников хлопот только прибавляется: урожай поспевает, надо растения вовремя полить, подкормить и от врагов защитить, рассказали в программе «Плюс-минус».

Защитные средства могут помочь предотвратить развитие фитофтороза. Для первого средства вам понадобится всего лишь марганцовка и чеснок. 150 грамм измельченного чеснока нужно залить 200 миллилитрами воды и настоять в темном месте около суток. Затем в процеженную чесночную настойку необходимо добавить 1 грамм марганцовки, растворить это все в ведре воды и брызгать полученным средством кусты раз в неделю, пока не увидите улучшений. Для профилактики такое средство можно использовать раз в месяц.