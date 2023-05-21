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Как размножать ягодные кустарники и ухаживать за клубникой? Советы садовода

21 мая 2023 07:08
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Май – подходящее время для размножения ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника и так далее). Делать это можно разными способами, однако один из самых простых и эффективных – размножение отводками, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Возьмите крепкую ветку кустарника и, не отрезая ее от родительского куста, пригните к земле. Выройте небольшую ямку, наполните ее плодородным грунтом и уложите туда побег. Засыпьте его землей и зафиксируйте скобой. В течение лета на ветке появятся корни и вырастет небольшой саженец. В следующем году его можно будет отделить от взрослого куста и посадить на постоянное место.  

Как размножать ягодные кустарники и ухаживать за клубникой? Советы садовода-1

Что касается клубники, среди обязательных процедур в уходе за ней является рыхление, поскольку отсутствие достаточного количества кислорода замедляет рост и развитие клубничных кустов.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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