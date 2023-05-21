Как размножать ягодные кустарники и ухаживать за клубникой? Советы садовода

Май – подходящее время для размножения ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника и так далее). Делать это можно разными способами, однако один из самых простых и эффективных – размножение отводками, рассказали в программе «Плюс-минус».

Возьмите крепкую ветку кустарника и, не отрезая ее от родительского куста, пригните к земле. Выройте небольшую ямку, наполните ее плодородным грунтом и уложите туда побег. Засыпьте его землей и зафиксируйте скобой. В течение лета на ветке появятся корни и вырастет небольшой саженец. В следующем году его можно будет отделить от взрослого куста и посадить на постоянное место.