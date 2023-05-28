Как ухаживать за чёрной смородиной, чтобы выросло много ягод? Советы дачника

Есть у нас на дачных участках одна культура, о которой мы нередко забываем позаботиться – черная смородина и без ухода радует урожаем, рассказали в программе «Плюс-минус».
Есть у нас на дачных участках одна культура, о которой мы нередко забываем позаботиться – черная смородина и без ухода радует урожаем, рассказали в программе «Плюс-минус».
Не забывайте поливать кусты, рыхлить почву возле них и удалять сорняки. В фазу налива ягод проводите поливы 1-2 раза в неделю, чтобы приствольный круг смачивался на глубину до 40 сантиметров. Проведите внекорневую подкормку комплексными удобрениями в соответствии с инструкцией производителя.
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