Прямой эфир

Как ухаживать за чёрной смородиной, чтобы выросло много ягод? Советы дачника

28 мая 2023 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Есть у нас на дачных участках одна культура, о которой мы нередко забываем позаботиться – черная смородина и без ухода радует урожаем, рассказали в программе «Плюс-минус». 

Как ухаживать за чёрной смородиной, чтобы выросло много ягод? Советы дачника-1

Не забывайте поливать кусты, рыхлить почву возле них и удалять сорняки. В фазу налива ягод проводите поливы 1-2 раза в неделю, чтобы приствольный круг смачивался на глубину до 40 сантиметров. Проведите внекорневую подкормку комплексными удобрениями в соответствии с инструкцией производителя. 

Читайте также:

Народные приметы на начало июня: какой день расскажет о погоде на все лето?  

Как размножать ягодные кустарники и ухаживать за клубникой? Советы садовода  

Как проверить готовность почвы к посадкам? Рассказываем лайфхаки для дачников  

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Драконы, каллиграфия и чай – в Минске прошёл День китайской культуры! Как это было?
27 мая 2023 18:24

Драконы, каллиграфия и чай – в Минске прошёл День китайской культуры! Как это было?

«У меня мурашки по коже идут». Мотопробег ко Дню пограничника – что рассказывают байкеры?
27 мая 2023 18:13

«У меня мурашки по коже идут». Мотопробег ко Дню пограничника – что рассказывают байкеры?

Его борщ с томлёной вишней покорил московских гурманов. Студент-повар из Могилёва крутит шаурму и мечтает о высокой кухне
27 мая 2023 17:20

Его борщ с томлёной вишней покорил московских гурманов. Студент-повар из Могилёва крутит шаурму и мечтает о высокой кухне