Прямой эфир

«Заставляют делать не вашу работу». Как не дать коллегам манипулировать собой?

21 декабря 2022 20:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Удобные люди. Они никогда ни в чем не откажут, всегда придут на помощь и перенесут все свои планы ради комфорта других. На их плечи удобно перекладывать свои проблемы, зная, что они просто не могут сказать «нет». О том, как перестать жить для других, отстоять личные границы в семье и на работе, когда окружающие без спроса вторгаются в ваше пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Не только начальство может манипулировать, которому вы не можете отказать, потому что хотите соблюдать субординацию, но еще коллеги иногда заставляют делать не вашу работу. Например, сходить в магазин за кофе или отнести какие-то вещи в химчистку. «Тебе же несложно. Правда же, несложно?» Тебе один, два раза несложно, а потом уже на шею сели.

«Заставляют делать не вашу работу». Как не дать коллегам манипулировать собой?-1

Сергей Войтешонок, постоянный зритель программы «Точки над i»:
У меня был такой конфликт с начальником. Я поменял начальника. Конечно, мне не нравилось, как он работает – все-таки у меня такая профессия спасателя. Пришлось как-то разговаривать, не понимал. Естественно, собрали собрание, всем коллективом обговорили. Правда победила – я работаю, он ушел.

Наталья Надольская:
Вы еще саботировали работу, можно сказать.

Сергей Войтешонок:
Конечно, не саботаж.

«Заставляют делать не вашу работу». Как не дать коллегам манипулировать собой?-4

Сергей Сманцер, продюсер, режиссер, умеет говорить «нет»:
Помните мультфильм, сказку «Маугли»?

Наталья Надольская:
Конечно.

Сергей Сманцер:
Каждый, любой коллектив: школьный, в детском саду, где угодно – что это? Это стая. В этой стае есть вожак, дальше пошла иерархия ниже. Этот человек, которому говорят: «Сходи. Что тебе трудно? Пирожок купи, сбегай туда, сюда» – стоит на самой нижней ступеньке. Потому что его уже проверили, он себя поставил так изначально.

Наталья Надольская:
Неправда, его просто в детстве так воспитали.

Сергей Сманцер:
Тоталитарный режим – в нем убили лидера, личность задавили.

«Заставляют делать не вашу работу». Как не дать коллегам манипулировать собой?-7

Наталья Макаревич, считает, что свои личные границы нужно отстаивать:
Это, как правило, с детства же идет.

Сергей Войтешонок:
Поэтому нужно говорить «нет».

Сергей Сманцер:
Дайте больше свободы ребенку.

Читайте также:

«Человек должен побыть один». Необходимы ли супругам личные границы?

Почему мужчины разбрасывают носки, а женщин это жутко раздражает? Мнение психолога

«Не хочешь это слушать». На все ли темы можно говорить с коллегами?

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Психология # общество # Наталья Надольская # Сергей Войтешонок # Сергей Сманцер # Наталья Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кухарев: более 55% бюджета Минска идёт на социальную сферу, в том числе здравоохранение и образование
21 декабря 2022 20:21

Кухарев: более 55% бюджета Минска идёт на социальную сферу, в том числе здравоохранение и образование

Как в Беларуси работает инклюзивное образование? Объяснил министр Андрей Иванец
21 декабря 2022 19:37

Как в Беларуси работает инклюзивное образование? Объяснил министр Андрей Иванец

«Очень серьёзно продвинулись в этом плане». Игорь Петришенко о развитии безбарьерной среды
21 декабря 2022 19:34

«Очень серьёзно продвинулись в этом плане». Игорь Петришенко о развитии безбарьерной среды