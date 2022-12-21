«Заставляют делать не вашу работу». Как не дать коллегам манипулировать собой?

Удобные люди. Они никогда ни в чем не откажут, всегда придут на помощь и перенесут все свои планы ради комфорта других. На их плечи удобно перекладывать свои проблемы, зная, что они просто не могут сказать «нет». О том, как перестать жить для других, отстоять личные границы в семье и на работе, когда окружающие без спроса вторгаются в ваше пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Не только начальство может манипулировать, которому вы не можете отказать, потому что хотите соблюдать субординацию, но еще коллеги иногда заставляют делать не вашу работу. Например, сходить в магазин за кофе или отнести какие-то вещи в химчистку. «Тебе же несложно. Правда же, несложно?» Тебе один, два раза несложно, а потом уже на шею сели.