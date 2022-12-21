«Заставляют делать не вашу работу». Как не дать коллегам манипулировать собой?
Удобные люди. Они никогда ни в чем не откажут, всегда придут на помощь и перенесут все свои планы ради комфорта других. На их плечи удобно перекладывать свои проблемы, зная, что они просто не могут сказать «нет». О том, как перестать жить для других, отстоять личные границы в семье и на работе, когда окружающие без спроса вторгаются в ваше пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Не только начальство может манипулировать, которому вы не можете отказать, потому что хотите соблюдать субординацию, но еще коллеги иногда заставляют делать не вашу работу. Например, сходить в магазин за кофе или отнести какие-то вещи в химчистку. «Тебе же несложно. Правда же, несложно?» Тебе один, два раза несложно, а потом уже на шею сели.
Сергей Войтешонок, постоянный зритель программы «Точки над i»:
У меня был такой конфликт с начальником. Я поменял начальника. Конечно, мне не нравилось, как он работает – все-таки у меня такая профессия спасателя. Пришлось как-то разговаривать, не понимал. Естественно, собрали собрание, всем коллективом обговорили. Правда победила – я работаю, он ушел.
Наталья Надольская:
Вы еще саботировали работу, можно сказать.
Сергей Войтешонок:
Конечно, не саботаж.
Сергей Сманцер, продюсер, режиссер, умеет говорить «нет»:
Помните мультфильм, сказку «Маугли»?
Наталья Надольская:
Конечно.
Сергей Сманцер:
Каждый, любой коллектив: школьный, в детском саду, где угодно – что это? Это стая. В этой стае есть вожак, дальше пошла иерархия ниже. Этот человек, которому говорят: «Сходи. Что тебе трудно? Пирожок купи, сбегай туда, сюда» – стоит на самой нижней ступеньке. Потому что его уже проверили, он себя поставил так изначально.
Наталья Надольская:
Неправда, его просто в детстве так воспитали.
Сергей Сманцер:
Тоталитарный режим – в нем убили лидера, личность задавили.
Наталья Макаревич, считает, что свои личные границы нужно отстаивать:
Это, как правило, с детства же идет.
Сергей Войтешонок:
Поэтому нужно говорить «нет».
Сергей Сманцер:
Дайте больше свободы ребенку.
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