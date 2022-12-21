Кухарев: более 55% бюджета Минска идёт на социальную сферу, в том числе здравоохранение и образование

Новости Беларуси. Более 55 % бюджета столицы идет на развитие социальной сферы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В том числе на здравоохранение и образование. Это отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Медучреждение – визитная карточка страны. Здесь за 2022 год прошли курс лечения свыше 26 тысяч пациентов. Проведено более 10 тысяч операций, свыше 6,5 тысячи из них – высокотехнологичные и сложные. В ходе встречи мэр столицы ответил на вопросы медицинских работников. Говорили о возможности получения жилья, о строительстве новых линий метро, обсудили также развитие системы здравоохранения.

Дина Велешко, заведующая рентгеновским отделением № 1 Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

В прошлом году открыли новый корпус хирургии. И когда открывали этот корпус, тогда у нас ставилось много нового оборудования. Непосредственно в нашем отделении полностью было сделано оснащение корпуса. И происходила два года назад модернизация одного из корпусов в этом здании. Тогда тоже у нас был открыт новый кабинет и поставлено новое современное оборудование.