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Кухарев: более 55% бюджета Минска идёт на социальную сферу, в том числе здравоохранение и образование

21 декабря 2022 20:21
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Новости Беларуси. Более 55 % бюджета столицы идет на развитие социальной сферы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В том числе на здравоохранение и образование. Это отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Кухарев: более 55% бюджета Минска идёт на социальную сферу, в том числе здравоохранение и образование-1

Медучреждение – визитная карточка страны. Здесь за 2022 год прошли курс лечения свыше 26 тысяч пациентов. Проведено более 10 тысяч операций, свыше 6,5 тысячи из них – высокотехнологичные и сложные. В ходе встречи мэр столицы ответил на вопросы медицинских работников. Говорили о возможности получения жилья, о строительстве новых линий метро, обсудили также развитие системы здравоохранения.

Кухарев: более 55% бюджета Минска идёт на социальную сферу, в том числе здравоохранение и образование-4

Дина Велешко, заведующая рентгеновским отделением № 1 Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
В прошлом году открыли новый корпус хирургии. И когда открывали этот корпус, тогда у нас ставилось много нового оборудования. Непосредственно в нашем отделении полностью было сделано оснащение корпуса. И происходила два года назад модернизация одного из корпусов в этом здании. Тогда тоже у нас был открыт новый кабинет и поставлено новое современное оборудование.

Кухарев: более 55% бюджета Минска идёт на социальную сферу, в том числе здравоохранение и образование-7

В медучреждении работает свыше двух тысяч сотрудников, из них более 460 – врачи. В марте этого года на базе профильного отделения открыт центр экстракорпоральных методов детоксикации, а на базе лечебно-диагностического отделения появился операционный блок.

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# Бюджет Минска # общество # Владимир Кухарев # Дина Велешко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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