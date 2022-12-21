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Как в Беларуси работает инклюзивное образование? Объяснил министр Андрей Иванец

21 декабря 2022 19:37
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Новости Беларуси. Персональный ассистент и инклюзия в образовании. В Беларуси принят закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции», он вступит в силу уже 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его нормы затронут около полумиллиона белорусов. 30 правовых актов помогут инвалидам в самых разных сферах: от информационных услуг до возможности иметь ассистента.

Все ли гладко на жизненном пути у особенных людей, проверяла Юлия Мычка.

Как в Беларуси работает инклюзивное образование? Объяснил министр Андрей Иванец-1

Елена Судак демонстрирует фигурные облака. Они сотканы из разных букв, и это часть авторской методики, которую уже пять лет используют дефектологи пункта коррекционной педагогической помощи при 21-й могилевской школе. Его эффективность доказывает простая статистика: 100 % детей, которые имели временные сложности с речью, начинают говорить и читать. 98 % – писать без ошибок.

Как в Беларуси работает инклюзивное образование? Объяснил министр Андрей Иванец-4

Ирина Рыбакова, начальник управления по образованию Могилевского горисполкома:
Наша задача – чтобы все дети получили равные условия и права на образование, поэтому здесь, конечно, мы говорим о том, что дети с особенностями развития также должны получить все те же возможности для образовательного процесса.

Как в Беларуси работает инклюзивное образование? Объяснил министр Андрей Иванец-7

Сегодня в Беларуси выстроена целая система работы с детьми, которые имеют особенности психофизического развития. Чтобы облегчить их интеграцию в обществе, государство принимает комплексные меры. Например, в образовательном процессе навыками работы с такими школьниками теперь обладает каждый учитель. И государство гарантирует подготовку таких кадров.

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Как в Беларуси работает инклюзивное образование? Объяснил министр Андрей Иванец-10

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня мы совместно с Институтом инклюзивного образования при БГПУ реализуем комплексную системную программу повышения квалификации и подготовки специалистов на всех уровнях. Это уровень колледжа. В этом году мы уже начали набор соответствующих специалистов, которые будут тьюторами по окончании колледжей. В университетах мы готовим специалистов с высшим образованием, у нас на протяжении уже трех лет действует магистратура.

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Елена Судак # Ирина Рыбакова # Андрей Иванец # Фотофакт

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