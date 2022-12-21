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«Не хочешь это слушать». На все ли темы можно говорить с коллегами?

21 декабря 2022 18:41
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Удобные люди. Они никогда ни в чем не откажут, всегда придут на помощь и перенесут все свои планы ради комфорта других. На их плечи удобно перекладывать свои проблемы, зная, что они просто не могут сказать «нет». О том, как перестать жить для других, отстоять личные границы в семье и на работе, когда окружающие без спроса вторгаются в ваше пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Есть такие коллеги – их хлебом не корми, они приходят на работу и начинают рассказывать про тещу, мужа и всех. Так все рабочее время. Иногда бывает, что ты поддерживаешь разговор. Иногда не до этого, ты не хочешь это слушать. На какие все-таки темы можно общаться со своими коллегами? Как от таких коллег открещиваться?  

«Не хочешь это слушать». На все ли темы можно говорить с коллегами?-1

Сергей Сманцер, продюсер, режиссер, умеет говорить «нет»:
Только не на личные.

«Не хочешь это слушать». На все ли темы можно говорить с коллегами?-4

Наталья Макаревич, считает, что свои личные границы нужно отстаивать:
Про погоду.

«Не хочешь это слушать». На все ли темы можно говорить с коллегами?-7

Сергей Войтешонок, постоянный зритель программы «Точки над i»:  
Я считаю, что, например, дома про работу и политику говорить нельзя. На работе говорят только про рабочие моменты и дела. Это мы обсуждаем, как нам правильно сделать. Правильно ли мы это сделали.  

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Сергей Сманцер # Наталья Макаревич # Сергей Войтешонок # Фотофакт

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