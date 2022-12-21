«Не хочешь это слушать». На все ли темы можно говорить с коллегами?

Удобные люди. Они никогда ни в чем не откажут, всегда придут на помощь и перенесут все свои планы ради комфорта других. На их плечи удобно перекладывать свои проблемы, зная, что они просто не могут сказать «нет». О том, как перестать жить для других, отстоять личные границы в семье и на работе, когда окружающие без спроса вторгаются в ваше пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть такие коллеги – их хлебом не корми, они приходят на работу и начинают рассказывать про тещу, мужа и всех. Так все рабочее время. Иногда бывает, что ты поддерживаешь разговор. Иногда не до этого, ты не хочешь это слушать. На какие все-таки темы можно общаться со своими коллегами? Как от таких коллег открещиваться?