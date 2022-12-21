Почему мужчины разбрасывают носки, а женщин это жутко раздражает? Мнение психолога

Удобные люди. Они никогда ни в чем не откажут, всегда придут на помощь и перенесут все свои планы ради комфорта других. На их плечи удобно перекладывать свои проблемы, зная, что они просто не могут сказать «нет». О том, как перестать жить для других, отстоять личные границы в семье и на работе, когда окружающие без спроса вторгаются в ваше пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Про супругов – у них одна совместная комната. Естественно, у одного свои видения, как вести быт – убирать, не убирать, у другого – другие. Как здесь найти компромисс?

Наталья Макаревич, считает, что свои личные границы нужно отстаивать:

Компромисс надо в любом случае искать.

Анастасия Ярук, знает, как расставлять личные границы:

Например, муж у меня разбрасывает носки. Я, когда убираю, меня абсолютно это не раздражает. У нас раздельные комнаты, он там бросит под свой офисный стол. Ну и что? Я, когда убираю, спокойна. Алеся Лакина:

Предположим, что вас раздражает. Как бы вы донесли свою мысль? Анастасия Ярук:

Меня ничего не раздражает. То есть какие-то моменты нужно оговаривать. Например, бывает такое, что ты говоришь: «Знаешь, пожалуйста, можно так не делать? Я не хочу больше эту ситуацию повторять». Например, сажусь в машину, говорю: «Я не поеду». Я не езжу к свекрови в гости. Потому что, когда я приезжала, мне просто надоела эта эмоциональная обстановка, постоянно непонятные ситуации. Я просто сказала: «Поезжайте, а я не поеду».

Иван Цыркун, психолог:

Можно провести такую параллель. Есть хищники – волк или медведь, они территорию свою метят. Другой самец на эту территорию зайти не может, то есть чувствует по запаху. Так вот, эти носки можно сравнить с тем, что наш хищник свою территорию пометил. Алеся Лакина:

Есть такие женщины, мы можем предположить обратную ситуацию. Иван Цыркун:

Тем самым, возможно, он, поскольку у нас пространство ограничено квартиры, нарушил границы своей супруги. Тут же масса принципиальных вопросов, носки – это мелочь. Как зубную пасту выдавливать, с начала или с конца – это гораздо более такой принципиальный вопрос. Алеся Лакина:

Можно ли облизывать кетчуп и майонез?

Сергей Войтешонок, постоянный зритель программы «Точки над i»:

Между прочим, из-за этих мелочей люди разводятся.