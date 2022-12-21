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Почему мужчины разбрасывают носки, а женщин это жутко раздражает? Мнение психолога

21 декабря 2022 18:17
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Удобные люди. Они никогда ни в чем не откажут, всегда придут на помощь и перенесут все свои планы ради комфорта других. На их плечи удобно перекладывать свои проблемы, зная, что они просто не могут сказать «нет». О том, как перестать жить для других, отстоять личные границы в семье и на работе, когда окружающие без спроса вторгаются в ваше пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Про супругов – у них одна совместная комната. Естественно, у одного свои видения, как вести быт – убирать, не убирать, у другого – другие. Как здесь найти компромисс?  

Почему мужчины разбрасывают носки, а женщин это жутко раздражает? Мнение психолога-1

Наталья Макаревич, считает, что свои личные границы нужно отстаивать:  
Компромисс надо в любом случае искать.  

Почему мужчины разбрасывают носки, а женщин это жутко раздражает? Мнение психолога-4

Анастасия Ярук, знает, как расставлять личные границы:  
Например, муж у меня разбрасывает носки. Я, когда убираю, меня абсолютно это не раздражает. У нас раздельные комнаты, он там бросит под свой офисный стол. Ну и что? Я, когда убираю, спокойна.  

Алеся Лакина:  
Предположим, что вас раздражает. Как бы вы донесли свою мысль?  

Анастасия Ярук:  
Меня ничего не раздражает. То есть какие-то моменты нужно оговаривать. Например, бывает такое, что ты говоришь: «Знаешь, пожалуйста, можно так не делать? Я не хочу больше эту ситуацию повторять». Например, сажусь в машину, говорю: «Я не поеду». Я не езжу к свекрови в гости. Потому что, когда я приезжала, мне просто надоела эта эмоциональная обстановка, постоянно непонятные ситуации. Я просто сказала: «Поезжайте, а я не поеду».  

Почему мужчины разбрасывают носки, а женщин это жутко раздражает? Мнение психолога-7

Иван Цыркун, психолог:  
Можно провести такую параллель. Есть хищники – волк или медведь, они территорию свою метят. Другой самец на эту территорию зайти не может, то есть чувствует по запаху. Так вот, эти носки можно сравнить с тем, что наш хищник свою территорию пометил.  

Алеся Лакина:  
Есть такие женщины, мы можем предположить обратную ситуацию.  

Иван Цыркун:  
Тем самым, возможно, он, поскольку у нас пространство ограничено квартиры, нарушил границы своей супруги. Тут же масса принципиальных вопросов, носки – это мелочь. Как зубную пасту выдавливать, с начала или с конца – это гораздо более такой принципиальный вопрос.  

Алеся Лакина:  
Можно ли облизывать кетчуп и майонез?  

Почему мужчины разбрасывают носки, а женщин это жутко раздражает? Мнение психолога-10

Сергей Войтешонок, постоянный зритель программы «Точки над i»:  
Между прочим, из-за этих мелочей люди разводятся.  

Почему мужчины разбрасывают носки, а женщин это жутко раздражает? Мнение психолога-13

Сергей Сманцер, продюсер, режиссер, умеет говорить «нет»:  
Подождите, вы слышите, что говорите? Вы поместили в рамку семейных отношений, сравнив их с хищниками, мужа и жену. Понимаете, о чем вы говорите? Я бы сказал, что, если вас раздражают разбросанные носки – это такая лакмусовая бумажка вообще ваших взаимоотношений. Потому что, если действительно существуют реально взаимоотношения – я могу об этом говорить, мы с супругой знакомы уже 33 года, у нас брак – то никто ни с моей стороны, ни с ее в этом плане раздражение разбросанной одеждой у нас отсутствует.  

Сергей Войтешонок:  
Вы нежные хищники просто.  

«Человек должен побыть один». Необходимы ли супругам личные границы – подробнее здесь.  

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Наталья Макаревич # Анастасия Ярук # Иван Цыркун # Сергей Войтешонок # Сергей Сманцер # Фотофакт

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