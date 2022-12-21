«Человек должен побыть один». Необходимы ли супругам личные границы?

Удобные люди. Они никогда ни в чем не откажут, всегда придут на помощь и перенесут все свои планы ради комфорта других. На их плечи удобно перекладывать свои проблемы, зная, что они просто не могут сказать «нет». О том, как перестать жить для других, отстоять личные границы в семье и на работе, когда окружающие без спроса вторгаются в ваше пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Каким образом деликатно и корректно обозначить свои личные границы в семье? Наталья, как вы считаете, легко ли соблюдать те самые границы, когда вы пара, мужчина и женщина?
Наталья Макаревич, считает, что свои личные границы нужно отстаивать:
Я считаю, что это сложно. Но вообще над этим стоит работать и не стараться переделывать себя и кого-то под себя. Если человек хочет меняться, он это сделает. Если нет, как бы ты ни пытался, это не получится. Это просто давление на этого человека. Это вызывает конфликты, споры и недоразумения, недосказанность. В любом случае даже в семье должны быть у каждого свои границы, свое место, когда человек должен побыть один, подумать.
Даже не понимают, что окружающие их используют. Почему некоторые не могут сказать «нет» – подробнее здесь.
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