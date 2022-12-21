«Человек должен побыть один». Необходимы ли супругам личные границы?

Удобные люди. Они никогда ни в чем не откажут, всегда придут на помощь и перенесут все свои планы ради комфорта других. На их плечи удобно перекладывать свои проблемы, зная, что они просто не могут сказать «нет». О том, как перестать жить для других, отстоять личные границы в семье и на работе, когда окружающие без спроса вторгаются в ваше пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Каким образом деликатно и корректно обозначить свои личные границы в семье? Наталья, как вы считаете, легко ли соблюдать те самые границы, когда вы пара, мужчина и женщина?