«Очень серьёзно продвинулись в этом плане». Игорь Петришенко о развитии безбарьерной среды

Новости Беларуси. Персональный ассистент и инклюзия в образовании. В Беларуси принят закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции», он вступит в силу уже 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его нормы затронут около полумиллиона белорусов. 30 правовых актов помогут инвалидам в самых разных сферах: от информационных услуг до возможности иметь ассистента.

Чтобы люди с инвалидностью не чувствовали себя отверженными, измениться должно и общество. И положительная динамика в этом направлении уже есть. По результатам социологического опроса, почти 50 % инвалидов отметили «потепление» в отношениях с другими людьми, а также кардинальные изменения в качестве услуг.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вопросы, связанные с безбарьерной средой, вопросы пользования транспортом. То есть все это – мы действительно очень серьезно продвинулись в этом плане. Благодаря государству созданы именно такие условия. И мы получили обратную связь.

С тем, что «лед тронулся», согласен и Дмитрий Войтов. У парня есть проблемы с передвижением, но больше нет страха быть нереализованным. Летом молодой человек устроился работать в Чаусскую районную газету. Теперь на его плечах верстка и работа с изображениями.