«Очень серьёзно продвинулись в этом плане». Игорь Петришенко о развитии безбарьерной среды
Новости Беларуси. Персональный ассистент и инклюзия в образовании. В Беларуси принят закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции», он вступит в силу уже 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его нормы затронут около полумиллиона белорусов. 30 правовых актов помогут инвалидам в самых разных сферах: от информационных услуг до возможности иметь ассистента.
Как в Беларуси работает инклюзивное образование? Объяснил министр Андрей Иванец.
Чтобы люди с инвалидностью не чувствовали себя отверженными, измениться должно и общество. И положительная динамика в этом направлении уже есть. По результатам социологического опроса, почти 50 % инвалидов отметили «потепление» в отношениях с другими людьми, а также кардинальные изменения в качестве услуг.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вопросы, связанные с безбарьерной средой, вопросы пользования транспортом. То есть все это – мы действительно очень серьезно продвинулись в этом плане. Благодаря государству созданы именно такие условия. И мы получили обратную связь.
С тем, что «лед тронулся», согласен и Дмитрий Войтов. У парня есть проблемы с передвижением, но больше нет страха быть нереализованным. Летом молодой человек устроился работать в Чаусскую районную газету. Теперь на его плечах верстка и работа с изображениями.
Дмитрий Войтов, житель Чаусов:
Про меня написали материал. И буквально через несколько дней мне предложили сначала подработку – я для них делал картинки графические. Потом я попросился к ним проходить практику. В итоге после практики остался работать.
Трудоустройство – одна из самых болезненных тем для людей с ограниченными возможностями. И здесь Могилевская область демонстрирует одни из лучших показателей по стране. Около 63 % инвалидов региона работают. Инфраструктура города позволяет передвигаться без препятствий. Социальные объекты активно внедряют умные технологии, которые помогают людям с особенностями в получении, например, медицинской помощи. Для инвалидов открыты двери современных спортивных комплексов.
Юлия Мычка, корреспондент:
Сегодня государство активно работает над тем, чтобы людей с ограниченными возможностями превратить в людей с дополнительными потребностями. Например, такая специализированная техника – подъемники, в том числе и в бассейн, – должна появиться во всех уголках страны.
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