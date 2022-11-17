«Зашлют куда-нибудь далеко». Насколько охотно выпускники вузов идут работать по распределению?

О том, какие они – современные студенты, чем живет сегодня молодежь и как влияет на общественную жизнь страны, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Насколько вообще после окончания вуза сложно найти свою первую работу и помогает ли вуз, если нет распределения?
Диана Мишура, руководитель молодежного крыла Белорусского союза женщин, начальник спортивного клуба БГУФК:
Конечно, сегодня у студентов, как дневного, так и заочного, платного и бюджетного образования есть возможность распределения. В большинстве своем это 100 %-ное распределение. Студенты имеют право находить самостоятельно себе распределение, приносить. Есть предраспределение – студенты приходят, и им говорят, что через какое-то время вы пойдете работать туда-то. Если они с этим не соглашаются, у них есть возможность поискать что-то для себя и прийти с этим заказом от нанимателя. Сказать, что во мне как специалисте здесь нуждаются, распределите меня сюда. В таких случаях студентов распределяют по их интересам. Есть государственный заказ в нашей стране. Этот госзаказ приходит на все вузы нашей страны, и мы прозрачно видим, какие специалисты где нужны. Студенты идут по распределению.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Насколько охотно идут студенты по распределению?
Ольга Шерснева:
Мне кажется, наоборот, все настолько как огня боятся распределения, что их зашлют куда-нибудь далеко.
Юлия Самусенко:
В глушь.
Ольга Шерснева:
Насколько это правда сегодня?
Алина Ретькова, председатель студенческого совета БГУ:
Студенты не боятся распределения, всегда рады увидеть, где они могут проявить себя и, закончив университет, работать в дальнейшем. Нужно сказать, что производственные, учебно-ознакомительные практики помогают нам познакомиться с теми местами практик, с которыми сотрудничают наши факультеты, университет. Будучи выпускницей, я могу сказать, что место, которое мне университет предоставил в качестве производственной практики, будет моим местом распределения в дальнейшем.
Диана Мишура:
Еще нужно сказать, что это хороший стимул учиться в университете и проявлять себя. Потому что, как правило, студентам, которые учатся лучше всех, предоставляется в первую очередь выбрать, где они хотят работать. Хочу сказать, что для студентов многих в том числе это большой мотиватор – проявлять себя в учебной, общественной деятельности.
По поводу распределения абсолютно разные бывают ситуации. У студентов, которые не совсем удовлетворены своим распределением, есть возможность перераспределиться через какое-то время. Приходит в университет запрос, что такой-то студент хочет перераспределиться. Собирается совет, который изучает, почему он перераспределяется. Естественно, пакет документов собирается. В большинстве случаев студентам идут навстречу и перераспределяют, если это, конечно, удовлетворяет две стороны.
Творческие, креативные и нацеленные на науку. Все ли выпускники вузов могут поступить в магистратуру – подробнее здесь.