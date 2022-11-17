«Зашлют куда-нибудь далеко». Насколько охотно выпускники вузов идут работать по распределению?

О том, какие они – современные студенты, чем живет сегодня молодежь и как влияет на общественную жизнь страны, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Насколько вообще после окончания вуза сложно найти свою первую работу и помогает ли вуз, если нет распределения?

Диана Мишура, руководитель молодежного крыла Белорусского союза женщин, начальник спортивного клуба БГУФК:

Конечно, сегодня у студентов, как дневного, так и заочного, платного и бюджетного образования есть возможность распределения. В большинстве своем это 100 %-ное распределение. Студенты имеют право находить самостоятельно себе распределение, приносить. Есть предраспределение – студенты приходят, и им говорят, что через какое-то время вы пойдете работать туда-то. Если они с этим не соглашаются, у них есть возможность поискать что-то для себя и прийти с этим заказом от нанимателя. Сказать, что во мне как специалисте здесь нуждаются, распределите меня сюда. В таких случаях студентов распределяют по их интересам. Есть государственный заказ в нашей стране. Этот госзаказ приходит на все вузы нашей страны, и мы прозрачно видим, какие специалисты где нужны. Студенты идут по распределению. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Насколько охотно идут студенты по распределению? Ольга Шерснева:

Мне кажется, наоборот, все настолько как огня боятся распределения, что их зашлют куда-нибудь далеко. Юлия Самусенко:

В глушь. Ольга Шерснева:

Насколько это правда сегодня?