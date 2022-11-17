«Уборка, техническое обслуживание, парковка и выгул собак». С какими вопросами минчане обращаются в службу ЖКХ?

Сегодня в центре внимания работа коммунальных служб и те, кто по собственной инициативе делает город чище, красивее и комфортнее, а также контроль и поддержка городских властей. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Вернемся к Telegram-каналу столичного ЖКХ. Обратила внимание, что там можно найти график проведения прямой телефонной линии, расписание выездных приемов. Можно спокойно встретиться с руководством или специалистами ЖКХ по месту жительства. Время удобное, вечернее. Что вам дает такая активная обратная связь?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Очень приятно наблюдать, когда появляются дополнительные пользователи нашего канала. При этом ты понимаешь, что ты делаешь не бесполезную работу, что сегодня та информация, которая размещается, интересна не только работникам ЖКХ. Мы провели небольшой опрос в Telegram-канале, захотели познакомиться с нашими подписчиками, кто же они. Показало, что очень большое количество простого, обычного населения, потребителей, в том числе которыми мы являемся, являются подписчиками нашего канала. Екатерина Забенько:

Появилась рубрика «Спрашивали – отвечаем». Проходят тематические дни, где можно больше узнать о вопросе, который беспокоит, интересует, вызывал какие-то неясности у людей. Совпадают ли обращения минчан с замечаниями КОТОСам?

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ № 1 Советского района Минска»:

Топ вопросов: уборка, техническое обслуживание, парковка и выгул собак. Эти четыре вопроса проходят красной линией. В нашем помещении на Мележа, 4 прием осуществляют и депутаты горсовета, и депутаты Палаты представителей. Выездные приемы руководителей района. Мы, члены КОТОСа, там постоянно проводим встречи. Любой человек в любое удобное для него время может прийти и поставить перед нами вопрос, который мешает ему жить, вызывает какой-то дискомфорт. Любой вопрос, он может касаться безопасности, технического обслуживания. Екатерина Забенько:

В общем числе обращений минчан по своим каким-то вопросам к нашей городской власти, депутатам, система ЖКХ занимает какую часть?

Олег Аврутин, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я не могу сказать, что это прямо какой-то шквал обращений. К нам как депутатам приходят уже те обращения, которые требуют серьезного решения. Вот этих одноминутных обращений, которые решаются одним звонком, у нас количество резко упало. Все-таки в основном находят люди решения. Бывают сложные ситуации, бывает, что я и Марине Анатольевне могу позвонить в неурочное время. Да, но эта ситуация, требующая более широких компетенций и решения, нежели обслуживающего персонала, т.е. форс-мажорная, аварийная. Есть над чем работать, все равно есть проблемы, но динамика прослеживается за последние 3-4 года однозначная по количеству рядовых обращений – их становится меньше.