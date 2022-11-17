Творческие, креативные и нацеленные на науку. Все ли выпускники вузов могут поступить в магистратуру?

О том, какие они – современные студенты, чем живет сегодня молодежь и как влияет на общественную жизнь страны, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как часто вообще студенты остаются в вузе и дальше продолжают обучение в магистратуре? Я так понимаю, это предлагается студентам, которые хорошо учатся?

Александр Давыдовский, методист управления воспитательной работы с молодежью БГПУ:

Предлагается это абсолютно всем. Вообще, университет всегда заинтересован в том, чтобы оставались студенты, которые, скажем так, творческие, креативные, нацеленные на науку и на то, чтобы закрепиться в своем родном университете, приносить пользу максимальную. Поэтому у нас есть определенная такая степень роста – четыре года ты учишься, далее пишешь дипломную работу, идешь в магистратуру. После магистратуры, когда ты написал уже магистерскую диссертацию, идешь дальше учиться в аспирантуру и уже остаешься на месте работы в своем родном университете. Поэтому, действительно, у нас руководство университета, деканы факультетов и сами студенты всегда знают, что если ты будешь себя хорошо проявлять, учиться, будешь замотивирован на науку и покажешь себя, то действительно ты пройдешь эти три этапа и останешься в университете. Моя цель сейчас такая же. Я учусь в аспирантуре, пока нацелен максимально на науку, потому что хочу остаться в своем родном университете и приносить максимальную пользу своему вузу.