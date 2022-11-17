Почему людям лень самим убраться на этаже? Рассказал Владимир Устинович

Сегодня в центре внимания работа коммунальных служб и те, кто по собственной инициативе делает город чище, красивее и комфортнее, а также контроль и поддержка городских властей. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Вы посредники между государственной системой и людьми. Ваши инициативы, пожелания, советы имеют какое-то значение? Кто-то их слышит, на них ориентируется?

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ №1 Советского района Минска»:

Никто лучше не уберет, как мы сами, жители. Уже общее лифтовое помещение и первый этаж – да, там большая проходимость. Может быть, вот такой подход: сделать меньше, но более качественно определить первый этаж, лифтовые более часто. Сейчас же периодичность уборки поменялась, она не такая, как раньше. Сейчас одна влажная, две сухие, 8 раз подбор мусора. Екатерина Забенько:

А как люди реагируют на ваше предложение самим включиться в уборку? Владимир Устинович:

Когда ты молодой или средних лет, естественно, ты можешь убрать и найти на это время. Пожилые люди не могут. Везде разный подход, но мое мнение, что близко возле своей входной двери ты должен сам убирать и следить за этажом, за сохранностью имущества. Когда надо ремонт, не надо ждать службу ЖКХ, когда придут и сделают собрание, рассчитают сумасшедшую смету, и потом ты платишь сколько-то в месяц. Я в состоянии сам приобрести краску и покрасить, если необходимо. Это небольшие деньги и большая экономия средств. Екатерина Забенько:

Олег Анатольевич, на вашей практике как люди относятся к такой инициативе, к побуждению? Или все-таки считают, что мы и так чрезмерно балуем систему ЖКХ своим участием и поддержкой?

Олег Аврутин, депутат Минского городского Совета депутатов:

К сожалению, сегодня это звучит, как будто что-то в новь. Я вспоминаю свое детство. Я вообще не знал, что подъезды кто-то должен убирать. У нас было заведено: если ты дома наводишь порядок, то помыл свою лестничную клетку до этажа ниже. Это была нормальная практика. Потом у нас, к сожалению, появился большой рынок арендных квартир, когда люди начали сдавать. И этому новому жильцу ты уже не скажешь, что у тебя есть правила, особенно центральные районы, появилось таких много. Я это поддерживаю. К сожалению, нам очень часто приходится разбирать жалобы по различным товариществам собственников, но те лучшие товарищества, которые я видел, где приходишь – и глаз радуется. Это зеленая территория, это чистые подъезды, покрашенные стены. Может, там не всюду богатства, но везде аккуратно. И люди готовы платить. Последние обращения, которые мы в этом году разбирали по товариществам собственников, когда они внутри не могут найти компромиссов, я им говорю: тогда переходим с вами на обслуживание государственным ЖЭСом. И тут почему-то все говорят, что нет. Екатерина Забенько:

КОТОСы сейчас тоже имеют возможность стимулировать своих людей чествованием. Да еще каким! В этом году впервые в ваших рядах появился минчанин года, причем это пенсионерка Прокопчик, которая своим палисадником порадовала весь двор и, наверное, прославилась на весь Минск. Добавляет ли это стимула остальным людям тоже своими руками создавать красоту и чистоту?