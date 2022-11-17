«Ожидаем снег». Как Минск готовится к зимнему периоду и всё ли идёт по плану?

Сегодня в центре внимания работа коммунальных служб и те, кто по собственной инициативе делает город чище, красивее и комфортнее, а также контроль и поддержка городских властей. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Непредсказуемая осень, ожидаем снег. С августа вы отрапортовали, что к зиме готовы. Был эффектный старт отопительного сезона. Какие работы еще не закрыты?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Все коммунальные службы Минска готовы к началу зимнего периода. Если коснуться системы ЖКХ, дворов, то проведена большая работа в части подготовки к зиме. Те же самые ящики для песчано-соляной смеси, которые мы можем видеть у дома, уже выставлены, заполнены той частью песчано-соляной смеси, которая необходима для оперативного реагирования при выпадении снега. Обновлен, отремонтирован инвентарь, необходимый для очистки снега. Все те мероприятия, которые мы планировали, выполнены в полном объеме.