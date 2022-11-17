«Ожидаем снег». Как Минск готовится к зимнему периоду и всё ли идёт по плану?
Сегодня в центре внимания работа коммунальных служб и те, кто по собственной инициативе делает город чище, красивее и комфортнее, а также контроль и поддержка городских властей. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Непредсказуемая осень, ожидаем снег. С августа вы отрапортовали, что к зиме готовы. Был эффектный старт отопительного сезона. Какие работы еще не закрыты?
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Все коммунальные службы Минска готовы к началу зимнего периода. Если коснуться системы ЖКХ, дворов, то проведена большая работа в части подготовки к зиме. Те же самые ящики для песчано-соляной смеси, которые мы можем видеть у дома, уже выставлены, заполнены той частью песчано-соляной смеси, которая необходима для оперативного реагирования при выпадении снега. Обновлен, отремонтирован инвентарь, необходимый для очистки снега. Все те мероприятия, которые мы планировали, выполнены в полном объеме.
Олег Аврутин, депутат Минского городского Совета депутатов:
Мы призываем и даже заставляем людей, чтобы, когда выпадет снег, автовладельцы убирали вокруг своих машин. Вот насколько система ЖКХ в этом году готова обеспечить каждый подъезд снегоуборочной лопатой, потому что люди иногда готовы, а говорят, что нет инвентаря.
Марина Толстик:
Хочу в первую очередь напомнить населению, что правилами Минска определена обязанность гражданина, имеющего автомобиль, убирать территорию вокруг автомобиля в радиусе метра. Что касается инвентаря, сегодня тот запас, который имеется, был из расчета тех обращений, которые поступали в прошлом году. Плюс-минус какой-то процент. Сегодня с учетом норм, правил благоустройства Минска, с учетом той практики, которая сложилась еще в прошлый зимний период, запас инвентаря имеется.
Олег Аврутин:
Наличие этого инвентаря позволяет нам и спрашивать.
Екатерина Забенько:
Самое главное, чтобы он был доступен. Чтобы я, выходя во двор, не потратила драгоценных 10-15 минут с утра, когда все торопятся на работу, а, как правило, свои места около автомобилей мы готовы чистить именно утром, когда все опаздывают, автомобиль прогревается. С практический точки зрения, как должна выглядеть уборка своего места около автомобиля?
Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ №1 Советского района Минска»:
У нас такой опыт в подъезде. У нас есть специальное место, коморочка, я ее открываю, она круглосуточно открыта, там стоят лопаты. Жители знают, что можно взять эту лопату. Как правило, это вечером происходит, когда после работы приезжают. Берут лопату, убирают место перед тем, как поставить машину. Запарковали машину, поставили лопату. Большинство жителей-автомобилистов расчищают. Вопрос в том, как они паркуют на общих дорогах, где город очищают. Там есть вопрос, что надо бороться с брошенными машинами. И очень серьезно бороться, большими штрафами в том числе.
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