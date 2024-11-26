Защита от киберугроз и интеграция ИИ в бизнесе – в Минске проходит конференция A1 Tech Day

Защита от киберугроз и интеграция искусственного интеллекта в бизнесе. Эти темы 26 ноября в центре внимания экспертов. Компания А1 в третий раз собрала на одной площадке топ-менеджеров, IT-специалистов и руководителей компаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес к новым технологиям и инновациям со стороны бизнеса с каждым годом растет, поэтому и желающих посетить конференцию A1 Tech Day все больше. В 2024 году рекордное количество участников – порядка 1000 человек. Эксперты рассказали, как с помощью современных технологий можно повысить эффективность бизнеса и как сделать цифровое будущее безопасным и защищенным. К обсуждению этих вопросов подключились представители профильного министерства.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси: Проведение любых мероприятий по обсуждению дает возможность еще более глубокого понимания по внедрению конкретных проектов. А учитывая, что разные уровни специалистов и, скажем так, тех чиновников, которые за это отвечают, присутствуют, это дает понимание, где применить. И условно говоря, вот это образование и понимание результатов как раз проталкивает проекты, которые уже приходят на предприятие, в сельское хозяйство, в сферу управления.

А1 следит за мировыми тенденциями и оперативно внедряет новые технологии в свою работу. Так, заместитель генерального директора А1 Юрий Левданский рассказал об успешных кейсах интеграции искусственного интеллекта в работу компании.

Юрий Левданский, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании А1:

В своем выступлении я говорил о том, как мы используем искусственный интеллект в нашем колл-центре, работа с речевой аналитикой, как мы можем отследить и повысить эффективность работы наших сотрудников, определить так называемые pain point, болевые точки, где мы можем улучшить свою работу, когда у нас есть данные, когда у нас есть статистика.

Отдельно на форуме обсудили тему информационной безопасности. Участники форума обозначили с какими современными киберугрозами приходится сталкиваться, а также выработали решения для их минимизации и защиты своих компаний от потенциальных атак.

*На правах рекламы.