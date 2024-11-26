Форум «Село – территория развития» стартовал в Жиличах

Село – территория развития. Республиканский форум под таким названием проходит в агрогородке Жиличи Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там собрались более 100 молодых работников агропромышленного комплекса и социальной сферы страны.

В течение двух дней они будут делиться своим профессиональным опытом, расскажут об особенностях работы в сельской местности, обменяются знаниями и идеями для развития отрасли. Открылся форум с церемонии награждения победителей конкурса БРСМ «Молодежь за урожай». В передовиках – водитель сельхозпредприятия «Кухчицы» Андрей Алексейчик, который побил свой личный рекорд и перевез больше 7 тысяч тонн зерна. А также тракторист-машинист Владимир Голуб, чей вклад в общий каравай страны составил больше 3 тысяч тонн зерна.

Андрей Алексейчик, водитель сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Отработал два года, когда пришел в организацию, дали жилье сразу же. Бонусы у нас есть к отпускам, дают материальную помощь, к праздникам могут сумочку какую-нибудь дать, денежные премии. В санаторий хочешь ехать – бери путевочку и едь. Владимир Голуб, тракторист-машинист Борисовского комбината хлебопродуктов:

Дед в этой сфере, отец в этой сфере, ну и я, как говорится, по стопам. Работается хорошо, оплата труда тоже достойная.

В первый день форума молодежь познакомилась с туристической жемчужиной агрогородка Жиличи – историческим комплексом-музеем, а также посетила школу и Дом культуры в соседнем агрогородке Мышковичи, где находится сельхозпредприятие «Рассвет имени Орловского».

Именно здесь накоплен богатый опыт работы с молодыми специалистами: поддержка на первом рабочем месте, доплаты, наставничество, возможность получить жилье с его последующим выкупом, кредитные ресурсы.