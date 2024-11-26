Форум «Село – территория развития» стартовал в Жиличах
Село – территория развития. Республиканский форум под таким названием проходит в агрогородке Жиличи Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там собрались более 100 молодых работников агропромышленного комплекса и социальной сферы страны.
В течение двух дней они будут делиться своим профессиональным опытом, расскажут об особенностях работы в сельской местности, обменяются знаниями и идеями для развития отрасли. Открылся форум с церемонии награждения победителей конкурса БРСМ «Молодежь за урожай». В передовиках – водитель сельхозпредприятия «Кухчицы» Андрей Алексейчик, который побил свой личный рекорд и перевез больше 7 тысяч тонн зерна. А также тракторист-машинист Владимир Голуб, чей вклад в общий каравай страны составил больше 3 тысяч тонн зерна.
Андрей Алексейчик, водитель сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Отработал два года, когда пришел в организацию, дали жилье сразу же. Бонусы у нас есть к отпускам, дают материальную помощь, к праздникам могут сумочку какую-нибудь дать, денежные премии. В санаторий хочешь ехать – бери путевочку и едь.
Владимир Голуб, тракторист-машинист Борисовского комбината хлебопродуктов:
Дед в этой сфере, отец в этой сфере, ну и я, как говорится, по стопам. Работается хорошо, оплата труда тоже достойная.
В первый день форума молодежь познакомилась с туристической жемчужиной агрогородка Жиличи – историческим комплексом-музеем, а также посетила школу и Дом культуры в соседнем агрогородке Мышковичи, где находится сельхозпредприятие «Рассвет имени Орловского».
Именно здесь накоплен богатый опыт работы с молодыми специалистами: поддержка на первом рабочем месте, доплаты, наставничество, возможность получить жилье с его последующим выкупом, кредитные ресурсы.
Владимир Самсонович, начальник главного управления образования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Для жизни населения на уровне государства делается очень многое. На старте социальный пакет обеспечен молодым, нормативно-правовыми актами это предусмотрено. Необходимо жилье предоставлять, строить арендное, если есть необходимость. В последующем, чтоб человек знал, что он поработает, потрудится и может его выкупить, чтоб его что-то держало.
Ежегодно в сельхозпредприятия и организации страны приходят работать порядка 6 тысяч молодых специалистов. Закрепляемость выпускников с высшим образованием составляет 50 %.