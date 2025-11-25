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Новости по тегу #Юрий Левданский

О технологических трендах и инновациях – в Минске прошла ежегодная конференция А1 Tech Day
25 ноября 2025 17:23

О технологических трендах и инновациях – в Минске прошла ежегодная конференция А1 Tech Day

Защита от киберугроз и интеграция ИИ в бизнесе – в Минске проходит конференция A1 Tech Day
26 ноября 2024 18:20

Защита от киберугроз и интеграция ИИ в бизнесе – в Минске проходит конференция A1 Tech Day

В честь юбилея А1 подарила новые смартфоны абонентам, которые 25 лет пользуются их услугами
18 апреля 2024 18:43

В честь юбилея А1 подарила новые смартфоны абонентам, которые 25 лет пользуются их услугами

Компания А1 отмечает 25-летие: чего достиг ведущий провайдер телекоммуникационных, ИКТ-услуг в Беларуси?
16 апреля 2024 18:35

Компания А1 отмечает 25-летие: чего достиг ведущий провайдер телекоммуникационных, ИКТ-услуг в Беларуси?

А1 представит новые сервисы и услуги на конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»
29 ноября 2023 17:21

А1 представит новые сервисы и услуги на конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

Провести веб-конференцию быстро, бесплатно и без регистрации на сайте. Удобный сервис появился в Беларуси
21 мая 2020 10:23

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