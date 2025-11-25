Новости по тегу #Юрий Левданский

Будущие технологии связи будут строиться на основе применения искусственного интеллекта. Таким мнением поделился первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.
Интерес к новым технологиям и инновациям со стороны бизнеса с каждым годом растет, поэтому и желающих посетить конференцию A1 Tech Day все больше. В 2024 году рекордное количество участников – порядка 1000 человек.
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