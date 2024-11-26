Мошенники украли у бабушки трёшку в Минске и все накопления – прокуратура вмешалась

Нелли Георгиевна Андреевна, жительница Барановичей, видела ужасы войны, будучи ребенком. Она и предположить не могла, что со страшными переживаниями ей придется столкнуться и в зрелом возрасте. 84-летняя потерпевшая осталась без пенсионных накоплений и трехкомнатной квартиры в Минске после случайного знакомства на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас волнения уже позади. За женщину вступились прокуратура, социальная служба и волонтеры. Сделку по продаже недвижимости аннулировали через суд. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сделка с подвохом – репортаж Кристины Протосовицкой.

Нелли Георгиевна жила с твердой убежденностью, что самое страшное в ее жизни уже позади – Великая Отечественная война. Четырехлетняя девочка с мамой оказалась в фашистском заточении, и лишь освобождение города спасло от верной смерти.

Нелли Андреева, жительница Барановичей, потерпевшая:

Не дай бог войны. Фашистские застенки пережили мы, посадили нас в тюрьму для расстрела. Мама держала меня на руках, мне было 3 года, помню. И слезы у нее лились. Маме приснился сон, что часы стояли и пошли. И она всем говорит: будем живы.

Одинокая 84-летняя женщина для большего комфорта решила переехать из Минска в Барановичи, приобрела небольшую часть дома с отдельным выходом во двор. Но жить одной в какой-то момент стало непросто.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Случайность и импровизация или спланированная акция? Мошенница познакомилась с бабушкой на одной из остановок, втерлась в доверие, надавила на больное – одиночество. А дальше все как по нотам.

Беседа по душам двух женщин на остановке вылилась в заманчивое предложение «даглядаць». Мошенница пообещала заботиться, но, как оказалось, с условием. Сперва оформили доверенность, по которой сняли все деньги с банковских счетов – более 11 тысяч рублей, а затем и вовсе продажа трехкомнатной квартиры в Минске за 20 тысяч рублей. Но лишь на бумаге. Денег бабушка так и не увидела, как и обещанной заботы. Обеспокоенные соседи привели пожилую женщину на прием к прокурору. Прокуратура подала в суд, чтобы признать сделку купли-продажи недействительной. При этом мошенники затягивали процесс жалобами и апелляциями.

Елизавета Александрович, помощник барановичского межрайонного прокурора:

В соответствии с решением суда договор купли-продажи признан не имеющим законную силу. Квартира возвращена заявительнице. В отношении злоумышленницы прокуратурой возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая задержана.

Сегодня Нелли Георгиевна проходит медицинское обследование, заботой и вниманием окружили волонтеры и социальные службы города. Помогли привести в порядок документы, чтобы женщина беспрепятственно смогла получать пенсию.