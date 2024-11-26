В Минске огласили приговор по уголовному делу о директоре-коррупционере

Получил взятку в особо крупном размере и теперь проведет за решеткой 8 лет. Приговор по уголовному делу о директоре-коррупционере огласили 26 ноября в одном из судов Минска. На скамье подсудимых – экс-руководитель комбината силикатных изделий, которое находилось на стадии банкротства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его основной задачей было восстановить платежеспособность предприятия. На деле же, используя свое служебное положение, мужчина убеждал через собрание кредиторов снизить общую стоимость комбината вдвое. Именно столько был готов заплатить потенциальный покупатель. За приличную скидку обвиняемому его так называемый бизнес-партнер пообещал хорошее вознаграждение – больше одного миллиона рублей. Когда часть кругленькой суммы оказалась у экс-директора в кармане, он был задержан.

Людмила Иваненко, государственный обвинитель:

Суд Московского района города Минска согласился с позицией государственного обвинения и на основании части 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил Котелу Николаеву Евгеньевичу наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Со штрафом в размере 5 000 базовых величин в сумме 200 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Отметим, что чаще всего нарушения антикоррупционного законодательства фиксируют в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и госуправлении. При этом половину случаев составляют взятки.