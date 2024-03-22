Заседание первой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва состоится 22 марта
Первое заседание сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва пройдет сегодня, 22 марта, в Минске. В Овальном зале Дома правительства соберутся избранные во время единого дня голосования представители 110 округов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первый день работы им предстоит избрать спикера нижней палаты парламента, председателей постоянных комиссий и решить организационно-технические вопросы. Глобально же период их работы совпадет с важнейшей электоральной кампанией – выборами Президента Беларуси. Накануне по традиции глава государства подвел итоги деятельности парламентариев уходящего созыва, отметив, что они могут служить примером для вновь избранных. Главная задача – сохранить согласие в обществе.
Предыдущий созыв парламента работал в непростых условиях это и период пандемии, и политический кризис. Одним из важнейших достижений можно, несомненно, считать работу над изменениями в Конституцию и приведение в соответствие с ней правовых актов; принятие новых законов. Например, «Об основах гражданского общества», «О политических партиях». Всего Национальным собранием седьмого созыва принято 364 закона.
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