Заседание первой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва состоится 22 марта

Первое заседание сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва пройдет сегодня, 22 марта, в Минске. В Овальном зале Дома правительства соберутся избранные во время единого дня голосования представители 110 округов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день работы им предстоит избрать спикера нижней палаты парламента, председателей постоянных комиссий и решить организационно-технические вопросы. Глобально же период их работы совпадет с важнейшей электоральной кампанией – выборами Президента Беларуси. Накануне по традиции глава государства подвел итоги деятельности парламентариев уходящего созыва, отметив, что они могут служить примером для вновь избранных. Главная задача – сохранить согласие в обществе.